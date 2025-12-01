為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    反制中共數位統戰 陸委會諮委：可監測中資平台

    2025/12/01 15:00 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會日前召開諮詢委員會議，主題為「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」，陸委會諮委建議，政府應透過定期監測中資平台內容，向國人示警，或強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰。（資料照）

    陸委會日前召開諮詢委員會議，主題為「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」，陸委會諮委建議，政府應透過定期監測中資平台內容，向國人示警，或強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰。（資料照）

    陸委會日前召開諮詢委員會議，主題為「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」，陸委會諮委建議，政府可透過定期監測中資平台內容，向國人示警，或強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰。

    學者引言報告指出，中共為加強黨對網路的統一監管，成立「中央網絡安全和信息化委員會辦公室」，並陸續推動「國家情報法」、「網絡安全法」，中國網路社群平台因此受到嚴格管制，有責任提供中共情報工作所需的資料、數據，甚至是使用者的個資。

    值得注意的是，平台演算法並帶有明確政治意圖，不僅肩負意識形態把關功能，作為中共所要的文化、社會安全維穩工具，更刻意將經過篩選的政治敘事，包裝為娛樂性的外觀，藉此散播錯假訊息，扭曲國際社會的觀點，跨境進行認知作戰、統戰宣傳，助長中共威權主義向全球擴散。

    與會委員分析，中共對於網路社群平台的管控，有其國家層級架構思維與組織運作方法，與民主國家自由社會的一般市場導向有所不同。目的在「說好中國故事」，重塑中國的國際形象，並動員大量假帳號在政治、社會、生活各個層面操弄輿論。

    委員指出，中共透過演算法監測用戶對個別議題的情緒，進而鎖定、煽動特定群體，散佈符合中共立場敘事內容，網路社群平台因而成為中共爭取世界話語權與意識形態陣地的重要手段與工具。

    有委員建議，政府面對中共利用網路社群平台大量散播錯假訊息問題，應持續致力強化錯假訊息的即時澄清、事實查核機制，以及建立資訊安全教育體系，加強國人對於中共統戰之警覺心與數位媒體識讀知能。

    另外，可透過定期監測中資平台內容，向國人示警，或可參考其他民主國家因應作法與調查研究，強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰，提升台灣民主防衛能量。

    委員認為，台灣社會堅守的民主自由精神，與言論自由的核心價值，是中共威權獨裁體制無法給予的。面對中共運用網路社群平台分化台灣社會內部，製造對立與衝突情形，國人應團結一致，共同捍衛台灣民主自由開放的憲政體制。

