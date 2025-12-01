為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 喊話蔣萬安「直球對決」

    2025/12/01 15:47 記者蔡愷恆／台北報導
    洪健益接著問，敢不敢在雙城論壇說自己是中華民國的人？敢不敢說自己是中華民國首都市長？蔣萬安說，一直以來立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」（記者方賓照攝）

    洪健益接著問，敢不敢在雙城論壇說自己是中華民國的人？敢不敢說自己是中華民國首都市長？蔣萬安說，一直以來立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文曾說要讓台灣人自豪說「自己是中國人」，台北市議員洪健益也因此掛海報寫「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」。洪健益今（1）在台北市議會市政總質詢問台北市長蔣萬安，「我是中國人」這句話，到底是中華人民共和國的中國人還是中華民國的中國人？蔣萬安回，「我是台灣人，也是中華民國國民。」

    洪健益接著問，敢不敢在雙城論壇說自己是中華民國的人？敢不敢說自己是中華民國首都市長？蔣萬安說，一直以來立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」洪健益則表示，「沒錯，這就是一個市長的高度，這句話你敢講，我給予你肯定。」

    洪健益更送蔣萬安「救生圈」，因蔣萬安曾表示自己大學時期游泳不會換氣而被淘汰，因此貼心送救生圈，為保蔣萬安的政治路命。洪健益說，蔣萬安像在台北市漂漂河，永遠都不沾鍋，而當記者問到深水池的敏感政治議題，蔣萬安卻不答，他希望蔣拿著救生圈，在深水區也要「直球對決」。

    蔣萬安幾乎全程低頭，並沒有與議員對眼，表情嚴肅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播