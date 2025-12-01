為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    洪健益批雙城論壇「四不一沒有」 蔣萬安駁「都不是事實」

    2025/12/01 14:24 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，中央樂見並肯定雙城論壇。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安表示，中央樂見並肯定雙城論壇。（記者方賓照攝）

    台北市與上海市的雙城論壇將在12月下旬舉辦，民進黨北市議員洪健益今（1）日在市政總質詢批評說，雙城論壇「不公開、不透明、不划算 不安全，沒有台灣」，是「四不一沒有」，包括隨團人員沒有公開甄選、談的內容未向市民報告、柯文哲過去演講稿鬧雙胞導致政治路打折扣等，蔣萬安打斷洪健益的話說「議員講的都不是事實」；對洪健益主張不要辦雙城論壇，蔣萬安表示，中央陸委會都樂見其成，「議員有意見，可以跟民進黨中央反映。」

    洪健益說，雙城論壇「不公開、不透明、不划算 不安全，沒有台灣」；歷年隨團出國的人員跟非官方人士沒有公開甄選，都是私相授受黑箱作業。跟上海談什麼，事先都沒有跟台北市民報告。去到上海，左閃右躲規避市議會監督，過去柯文哲就因為演講稿鬧雙胞，導致中國不能諒解，然後讓他的政治路打折扣，不划算。蔣萬安上任以來，議會做出但書要求向柯文哲要回軍機擾台下舉辦雙城論壇的費用，到現在都沒有做，每年還要花錢舉辦，事先不透明，談回來什麼東西也都不知道。

    蔣萬安打斷回答說，「議員講的都不是事實。」

    洪健益繼續強調，2024年總共軍機擾台5109次，軍艦2701次，越過海峽的就有3074次，希望蔣萬安在雙城論壇時，可不可以代表台灣，好好把這個問題告訴中國，不要再來亂。他意有所指地說，淺水區很輕鬆，可以在上面當咕嚕咕嚕的市長，但面對中國的恐嚇沒有討價還價的空間。擔任台北市長，不是讓你試水溫，也不是讓你累積聲量，有總統夢就要參與實境節目秀，不要只是當一個不沾鍋的帥氣市長，不要逃避任何一個深水區的問題，要蔣萬安好好的處理兩岸問題。

    洪健益說，他主張不要參加雙城論壇。蔣萬安則表示，陸委會對雙城論壇是肯定的、樂見，聚焦在市政議題，已經舉辦15年，還是會持續。「議員有意見，可以跟民進黨中央反映。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播