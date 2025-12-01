日本旅行返台巧遇黃國昌 王瑞德爆料他搭機小動作：歹咪啊

王瑞德在日本返台班機上巧遇黃國昌。（擷取自王瑞德/Threads）

資深媒體人王瑞德上（11）月底結束日本行準備返台時，意外與民眾黨主席黃國昌同班飛機，讓他忍不住在社群上喊「遇到歹咪啊！」還分享對方在機上的小動作，引發網友熱議。

黃國昌日前率團訪問日本，11月28日搭乘長榮航班返台，不僅被拍到獨自在候機室滑手機，返程時也恰巧與王瑞德同班機。王當天就在Threads無奈寫下：「這趟日本旅行唯一缺點：沒想到同一班機遇到歹咪啊！」

請繼續往下閱讀...

王瑞德今（1）日再度發文表示，當天他搭乘晚間8點20分長榮航空班機返台，沒想到人稱「台灣呂布」的黃國昌就坐在前面。王形容，對方3個多小時連看3部電影，途中身體不斷晃動，「像蟲一樣動來動去」，笑稱總算能理解立法院坐在黃後方的王義川的感受。

他也透露，一堆網友紛紛留言要他到大廟祭改，但他聽從太太建議，特別買了三種彩券「改運」。王並貼出過往替黃國昌比出3號手勢力挺的合照，酸道：「閉上眼睛就以為看不見，人家可能不認識我。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法