為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國強制取消濱崎步上海演唱會 顏若芳：不要再說文化歸文化、都是政治優先

    2025/12/01 13:50 記者何玉華／台北報導
    顏若芳今（1）天中午接受民進黨前立委高嘉瑜廣播節目訪問，兩人對濱崎步面對演唱會被突襲取消的反應，都覺得非常感動。（震傳媒提供）

    顏若芳今（1）天中午接受民進黨前立委高嘉瑜廣播節目訪問，兩人對濱崎步面對演唱會被突襲取消的反應，都覺得非常感動。（震傳媒提供）

    中國因不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉辦的演唱會，也在前一天28日被無預警取消；民進黨議員顏若芳表示，不要再說體育歸體育、文化歸文化，在獨裁國家中，什麼都是政治優先。

    中國雖無預警取消濱崎步的演唱會，濱崎步仍著華服，按照原來的流程，在1萬4000個空座位前完成完整的演唱會流程，還把整個過程錄下，預計之後要公開分享給粉絲，讓不少人感動激賞。

    顏若芳今（1）天中午接受民進黨前立委高嘉瑜廣播節目訪問，兩人一開場閒聊提到近日濱崎步上海演唱會被突襲取消的情況，兩人對濱崎步的反應都覺得非常感動。

    顏若芳說，濱崎步勇往直前堅持她要做的事，沒有因為外在的壓力愧對她的心跟喜歡她的歌迷，顏若芳覺得是一個讓人感動的事情，在台灣，頂多是因為颱風造成的安全考量才取消演唱會，這次在上海沒颱風也沒天災，就是一個政治的問題。

    顏若芳說，從這件事來看，不要再說體育歸體育、演藝歸演藝、唱歌歸唱歌、文化歸文化 ，在非民主國家、專制、獨裁的國家中，什麼都是政治優先。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播