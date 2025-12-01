中國強制取消濱崎步上海演唱會 顏若芳：不要再說文化歸文化、都是政治優先

顏若芳今（1）天中午接受民進黨前立委高嘉瑜廣播節目訪問，兩人對濱崎步面對演唱會被突襲取消的反應，都覺得非常感動。（震傳媒提供）

中國因不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉辦的演唱會，也在前一天28日被無預警取消；民進黨議員顏若芳表示，不要再說體育歸體育、文化歸文化，在獨裁國家中，什麼都是政治優先。

中國雖無預警取消濱崎步的演唱會，濱崎步仍著華服，按照原來的流程，在1萬4000個空座位前完成完整的演唱會流程，還把整個過程錄下，預計之後要公開分享給粉絲，讓不少人感動激賞。

顏若芳今（1）天中午接受民進黨前立委高嘉瑜廣播節目訪問，兩人一開場閒聊提到近日濱崎步上海演唱會被突襲取消的情況，兩人對濱崎步的反應都覺得非常感動。

顏若芳說，濱崎步勇往直前堅持她要做的事，沒有因為外在的壓力愧對她的心跟喜歡她的歌迷，顏若芳覺得是一個讓人感動的事情，在台灣，頂多是因為颱風造成的安全考量才取消演唱會，這次在上海沒颱風也沒天災，就是一個政治的問題。

顏若芳說，從這件事來看，不要再說體育歸體育、演藝歸演藝、唱歌歸唱歌、文化歸文化 ，在非民主國家、專制、獨裁的國家中，什麼都是政治優先。

