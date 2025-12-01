鄭麗文上位成「統一良機」？ 董立文破解明年「第四次國共合作」劇本

國策研究院顧問董立文。（記者方賓照攝）

國策研究院顧問董立文今出席民進黨「2026 新生代國家戰略人才培力營」招生記者會時分析，北京見鄭麗文當選國民黨主席，並任命蕭旭岑等人為副主席後，認為推進統一的良機已到，隨即透過新華社「鍾台文」發布3篇涉台文章，為明年第4次國共合作畫好框架與路徑圖，國共將以此相互唱和，中國對我跨境鎮壓也將變本加厲，意在反保台、反反共。

董立文表示，今年台灣的國際安全情勢發生重大變化，最大的安全威脅，就是中共在全面推進將「民主台灣」變成「中國台灣」，中國在國際社會擴大對「一個中國」原則的解釋和內涵，除了宣稱台灣是中國領土外，甚至開始要求外國支持中共採用一切手段統一台灣，同時扭曲2758號決議文、二戰歷史文件等。

請繼續往下閱讀...

董立文指出，近日中日為了「台灣有事」的衝突，就是因為這個說法嚴重衝擊中共在國際上「一中原則」的部署。他說，賴總統此時提出「守護民主台灣國安行動方案」，是抓準時機出手，也可以看成台灣、美國、日本聯合行動的一部分。

董立文分析，從國內層面來看，鄭麗文當選國民黨主席後，被北京認為是推進統一的大好良機，鄭麗文宣布任命蕭旭岑、張榮恭為副主席後，新華社隨即發布署名「鍾台文」的3篇涉台文章，「那是寫給國民黨看的」，中共在幫明年第4次國共合作奠定基礎、畫好框架，連路徑圖都畫好。

董立文總結新華社3篇涉台文章的重點大致以6句話呈現：「自古台灣就是中國的一部分」、「台灣人是中國人」，「兩岸要和談統一」、「以一國兩制統一台灣」、「中國強大繁榮統一」、「統一後台灣會有好處」。董立文預告，現在開始到明年，國共兩黨會在這個概念中唱和，中共對台灣跨境鎮壓也變本加厲，中國對我國國軍、立委沈伯洋發動通緝令，並不是在反台獨，是在反保台、反反共。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法