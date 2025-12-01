為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宣布參選北市士林北投議員 賴苡任：表明絕無棄保潛逃可能

    2025/12/01 13:10 記者董冠怡／台北報導
    賴苡任表示，為表明本人絕無棄保潛逃之可能，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。（圖取自臉書）

    罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任，涉嫌以偽造文書方式灌水連署份數，遭違反個資保護法等罪起訴。台北地方法院今上午再度開庭，賴苡任稍早在臉書發文表示，他的限制出境、出海將於12月14日到期，檢察官反對解禁並認為他仍有逃亡可能，為表明絕無絕無棄保潛逃的可能，宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。

    賴苡任指出，他從4月14日起便被限制出境、出海8個月，為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，正式宣布參選士林、北投議員，投入國民黨黨內初選，並說有在關心他的人都知道，從其發文及照片不難看出，已在備戰選舉跑行程。

    賴苡任提到，如今還需要以如此方式宣布參選，實屬無奈之舉，「因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的」，只聽說過詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，還真沒聽過政治因素而逃亡的，「希望我的正式宣布，有助於檢察官理解『逃亡』的可能性已經徹底不存在了。」

