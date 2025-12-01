國安團隊「龍燮鬥」不合？吳志中：沒看過林佳龍和吳釗燮吵架！

國安會秘書長吳釗燮。（資料照）

媒體報導，傳國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍有瑜亮情結，雙方為爭主導權發生內鬥。外交部次長吳志中今日強調，他從來沒看過吳釗燮和林佳龍吵架，自己常去國安會開會，外交部跟國安會合作蠻好的。

吳志中接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪，周玉蔻問及，曾被吳釗燮找過嗎？吳志中直呼，當然有，要常常去國安會開會，就是因為常去國安會開會，代表外交部跟國安會合作蠻好的，「我很誠實跟妳講，我從來沒看過吳釗燮跟林佳龍吵架啊！」

周玉蔻質疑，新聞寫那麼多，吳釗燮太太還投書呢，「你不要以為我沒看到！」吳志中則笑回，「妳也不要以為我沒有看到，哈哈哈哈，我也有看到」。

吳志中接著說，他眼中看到的是，自己和外交部次長陳明祺常去國安會開會，林佳龍常讓他們去國安會就代表有合作事項，並不是外界說的互不講話，什麼部長可以切斷這條線。

周玉蔻又問，傳統上國安會秘書長可以跟駐台使節常常見面？聽說吳釗燮常這樣，一副是外交部長的樣子？吳志中回應，「吳跟外交使節見面，我不會在場」，至少他沒看過林佳龍生氣，也沒看過兩人吵過架。

關於到底有無「龍燮鬥」？吳志中提及，國安會說要討論議題時候他就去，他參加時候也沒有覺得有火藥味，參加的時候一切非常和諧，在場還有陸委會主委，大家都是在談國安議題，把工作做好。

他強調，最重要的是台灣的朋友越來越多，而不是誰跟誰之爭，台灣的安全更受到世界重視，這才是最重要，這是他的工作。

