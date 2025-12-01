為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹縣東山里一地址有多戶 里長嘆發放《全民安全指引》手冊好難

    2025/12/01 13:47 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣關心鎮東山里長吳成崇說，發放他手中的《台灣全民安全指引》手冊有走路工問題，鄉下一地址多戶的狀況，萬一有人跳出來主張沒領到，鄰長卻已經領走工資，未來會不會衍生被控貪污的風險？（記者黃美珠攝）

    發放《台灣全民安全指引》手冊，新竹縣位於市區的村里鄰長面臨大樓住戶拒絕入內的挑戰，但在鄉下的關西鎮東山里長吳成崇卻說，他們最難的就是碰到同一地址卻有多戶，還有籍在人不在，甚至連房子都已不見了的問題，而在發送每戶有1.6元津貼下，萬一有人跳出來說沒有收到，在工資已發出後，會不會讓村里鄰長有被辦「貪污」、「圖利」的風險？

    新竹縣府民政處長陳建淳說，發送手冊是否有工資？僅在相關會議上討論過而已。鄰長雖有津貼，但屬實報實銷用以電話聯繫等公務上，算是義務工作非實質受薪，所以就算最後拍板定案有工資，又有住戶主張沒領到，也不會有所謂涉貪問題。

    吳成崇說，鄉下會有一個地址多戶的狀況，可能是房子沒有建照和使照、在農發條例修正後沒做既有建物的保存登記、或是掛臨時地址的違建戶、有的戶號則是老人家早已搬去跟子女同住，不僅找不到人，有的甚至連老房子都不見了。他就有12年里長任內沒見過一面的里民，就連他的地址含他在內也有3戶。

    他指出，過去發送選票，村里鄰長根據民政系統提供、列有投票權人地址、部分隱匿的姓名投遞，個資一樣獲得保護，村里鄰長卻因熟悉地方，光看地址和人名就知道要發給誰。這次國防部卻用只揭露最後2碼的「戶號」和地址讓大家去發，「試問誰會記得自己家的戶號？」

    至於其他村里長們則抱怨，公所另要求他們拍照，佐證他們確實有逐戶發放下去，但同樣會碰到隱私權的挑戰，讓他們感覺被當工具人還不被信任，還得獨自面對民眾的質疑。

    新竹縣關西鎮東山里長吳成崇出示該里有多筆同一地址卻多戶號的狀況。（記者黃美珠攝）

