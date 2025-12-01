為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    梵蒂岡會斷交轉向中國？ 吳志中：12邦交國都很穩定

    2025/12/01 12:42 記者陳鈺馥／台北報導
    台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（梵蒂岡）是否會與台灣斷交？外交部次長吳志中今日在廣播訪問中強調，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。（翻攝直播）

    台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（梵蒂岡）是否會與台灣斷交？外交部次長吳志中今日在廣播訪問中強調，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。（翻攝直播）

    台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（梵蒂岡）是否會與台灣斷交？外交部次長吳志中今日在廣播訪問中強調，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。

    吳志中接受《新聞放鞭炮》廣播節目訪問，主持人周玉蔻問到，前第一夫人吳淑珍曾訪問教廷，現任第一夫人吳玫如有無可能訪問教廷？吳志中回應，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會明代、清代曾在中國經營，也一直有心願要回到中國，所以我們跟教廷的關係「只能維持現狀」，且新任教宗才剛上任，還在盤點怎麼處理。

    周玉蔻直呼，「好啦你們做不到！」吳志中則說，現在中國國家主席習近平的鴨霸和侵略性，真的是跟以前江澤民、胡錦濤不一樣，鄧小平還說過「留給下一代解決」，但習近平是非常具侵略性且非常威權，連中國外交部長、國防部長都可以不見。

    吳志中坦言，像這樣的一個獨裁者又連任，又連做3任，而且中國內部有很多問題，這是不一樣的。

    周玉蔻續問，「你任內教廷不會斷交吧？」吳志中說，「不會！現在12個都很穩定」，他也要給外交部長林佳龍肯定，自己當過3任外交部長的次長，林佳龍是放最多心力在邦交國的部長，這個非常無疑。

