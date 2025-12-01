為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民團發起廢止憲訴法公投連署 吳思瑤：研議三方面因應

    2025/12/01 12:51 記者謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    對於民團發起廢止「憲法訴訟法」等公投連署。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，為避免2026公投亂大選，執政黨已開始因應，包括是否協助民團、藍白磨刀霍霍的公投議題有哪些，以及對於立法院這一年半以來許多違憲亂政的法案是否訴諸民主救濟等，這三方面都會審慎研議。

    吳思瑤指出，因應藍白突襲式的讓「公投綁大選」完成修法之後，確實 2026 年有哪些公投可能就被綁大選，甚至因此公投亂大選？執政黨已開始因應。這些因應的面向包括：首先當然是現在民團進行中的議案，是否需要協助？民進黨正在和民團對話，並了解他們進行的程序。

    吳思瑤說，其次，執政黨也必須研判，藍白磨刀霍霍硬要綁大選來進行政治操作的公投議題有哪些？執政黨需負責任的超前部署加以因應、反制。第三，執政黨是否需要透過人民意志的行使，用更大的民主守護民主，針對立法院這一年半以來許多違憲亂政的法案，是否訴諸人民的民主救濟，也會來正向研議。

    她強調，作為執政黨，除了協助民團、反制藍白之外，也可能提出公投案作為守護民主的最終一個平台和管道，三方面都會審慎研議。

    吳思瑤也提及，但在此之前，執政黨有一個更重要的任務，就是「公投綁大選」勢必會造成選務混亂，如何避免發生 2018 年邊開票、邊投票的亂象，甚至可能影響選舉結果，作為執政黨，還是要想方設法讓選務作業能夠順利進行。

    她也提醒，「公投綁大選」若不幸又被加碼「不在籍投票」，選務的繁複度、困難度、混亂度可能會更高，這是執政黨在拋出公投議案之外，更重要的執政責任。

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則說，對於民團所發起的直接民權行動，民進黨團一向相信，民主除了代議制度之外，也需要公民直接投入參與，直接民權是對於代議制度一個最好的監督和制衡，因此，「更大的民意我們都支持。」

    鍾佳濱也說，民團和民進黨各公職人員或其他人士，都經常保持聯絡。他還是要強調，「民團自發性行使公民權，這是民主國家的常態，在台灣我們也是肯定和支持。」

