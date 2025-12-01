吳怡農秀民調爭提名 徐國勇「聽到了」：黨沒做過任何民調

被問到吳怡農自曝民調第二，徐做出手勢說「其他候選人自己做的，我們聽到了」。（記者方賓照攝）

「壯闊台灣」創辦人吳怡農日前開記者會公布民調，自曝在下屆台北市長選舉「非藍白支持者」中他僅落後立委王世堅，請纓代表民進黨參選；民進黨秘書長徐國勇今（1）日在記者會後受訪表示，台北、桃園是「徵召區」，不會只用民調決定，從他8月上任以來，民進黨從沒針對任何區域候選人做過民調，「一次都沒有」，並將手擺在耳邊說：「至於其他候選人自己做的，我們聽到了。」

被問到吳怡農自行公布台北市長民調，徐國勇表示，台北、桃園都是徵召區，不會只用民調決定，民進黨會進行綜合評量，至於有沒有做台北、桃園的民調？「沒有，明白地講沒有」，民進黨的民調一定要經過秘書長同意，做完也只有黨主席、秘書長看得到。

請繼續往下閱讀...

徐國勇強調，從他8月底上任秘書長到現在，從沒做過任何區域候選人民調，一次都沒有做過，「其他候選人自己做的，我們聽到了、選對會自然也會聽到」，台北市可以選的人才非常多，甚至媒體還點名他，「我是秘書長，我不會去選」，民進黨不缺人才，民調名單就好幾個，每個都有相當知名度、經驗，民調不予置評，「我們聽到了」。

被問到卓內閣頻被在野打壓，農曆年會不會換閣揆？徐國勇說，這可能已經想太多了，內閣改組是總統職權，中央黨部不會、也不適當評論，現在的施政滿意度，從民進黨內部民調三週前就顯示，賴清德總統的信任度已經超越不信任度、呈現黃金交叉，近日震傳媒公布民調也顯示，執政滿意度已超過不滿意度呈現黃金交叉，我們不會以此滿足，但信心滿滿。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法