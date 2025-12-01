為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    搶地盤引爆李有宜退黨？周曉芸發文談掛黃國昌看板緣由

    2025/12/01 12:18 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌與其立委服務處三重蘆洲區主任周曉芸合體看板。（周曉芸臉書）

    民眾黨主席黃國昌與其立委服務處三重蘆洲區主任周曉芸合體看板。（周曉芸臉書）

    民眾黨發言人李有宜昨無預警宣布退黨，外界推測恐與民眾黨主席黃國昌立委服務處三重蘆洲區主任主任周曉芸表態參選明年議員有關。周曉芸今日發文說，她推出首面與民眾黨主席黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見我們在地方努力經營的成果，也展現她全力投入服務的誠意與決心。

    據悉，李有宜二〇二四曾參選新北第二選區（五股、蘆洲、三重十六里）立委，落選後持續耕耘地方，並早早宣布打算參選明年三蘆議員選舉；豈料，有黃國昌「四大金釵」之稱的周曉芸也表態參選，網友也解讀「有點內鬥的味道」。

    周曉芸在臉書發文指出，她自今年三月起，擔任立法委員黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務。日前，也推出首面與民眾黨主席黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見民眾黨在地方努力經營的成果，也展現她全力投入服務的誠意與決心。

    周曉芸強調，這段時間，她與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離。未來，她也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

