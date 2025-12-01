南投村里民大會執行案 補助擬增列研習活動項目

因資訊發達，南投縣民近幾年來參加村里民大會意願低。（資料照）

南投縣近幾年來村里民大會民眾參與意願低，召開率屢創新低，縣府民政處今（1日）在縣務會提案討論「村里民大會建議案執行經費補助辦法」條正案，條正內容除統一各村里可申請補助上限為15萬元，補助項目也將增列研習活動，縣長許淑華表示，縣府將盡快完成修正作業，並持續蒐集村里長意見，滾動檢討規定，以提升里民大會參與率。

縣府民政處提出修正案重點內容包括，調整村里民大會出席率補助標準，改採「出席戶數」或「出席人口數」擇一計算方式，以放寬申請條件，提升村里申請意願及可行性；增列補助項目，除原有公用設備、小型工程及公共建設配合款外，納入研習活動，以擴充補助適用範圍；將現行各村里依戶數可申請補助9萬至12萬元不等上限，調整為統一可申請補助上限為15萬元，並維持縣府、公所及村里三方分攤原則，惟如出席率達成標準者，縣府得酌情補助村里分攤部分，以獎勵積極辦理者。

許淑華說，村里長反映因資訊發達，民眾參與村里民大會意願低，召集里民大會不易，且現行村里民大會建議案執行經費補助規定過於嚴格，僅能用於地方建設的補助款，金額與實際工程需求已嚴重脫節。

許淑華指出，由於縣府與各鄉鎮市公所目前已承擔絕大多數村里小型工程經費，15萬元補助若僅限工程使用已無意義，對於民政處提案修正內容，可以修正為更符合實際需要，讓村里長有更大運用經費空間，吸引更多民眾參與里民大會，關心公共事務。

南投縣長許淑華表示，縣府將盡快修正村里民大會建議案執行經費補助辦法，鼓舞民眾關心公共事務。（記者張協昇攝）

