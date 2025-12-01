綠擬提公投反制！徐國勇戳破藍修法BUG：綁大選變「一年投好幾次」

民進黨1日舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇接受媒體提問。（記者方賓照攝）

在藍白強勢主導國會下，憲法法庭被迫停擺，民團廢止憲訴法及選罷法修法的公投連署，預計明天將與民進黨首度會商。民進黨秘書長徐國勇今表示，民進黨正在審慎考慮提案公投，也不排除與民團朝共同目標努力，但他也點出國民黨版修法漏洞，民團目前進行中的第一案公投可能無法綁大選，未來台灣可能陷入「一年投好幾次票」的混亂局面。

藍白聯手通過的公投法修正案明定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制（九ＯＯ一案），連署期限至明年一月底。因此，若能成案，依上述修正案投票時程，須在六個月內投票，則無法與明年十一月大選同步舉行。

徐國勇今在民進黨中國部記者會上受訪指出，公投綁大選大家早已經歷過一次亂象，2018年柯文哲競選台北市長連任時，一邊開票、一邊投票，會不會影響投票意向？不知道，基本上民進黨認為「公投綁大選」不太適當，既然立法院通過修法，後續國民黨一定會綁相關大選，加上讓大法官無法實質運作，國家憲政體制遭受極大危機，就是因為國民黨在立法院的不當違憲作為。

民團版憲訴法公投案無法綁大選 徐批：荒謬

至於公投綁大選，民進黨會不會參與、提出公投題目？徐國勇說，民進黨正在考慮中，另與民團會談部分，「我們不排除，如果大家有共同目標可以共同努力」，但依照國民黨版修法，民團進行中的第一案公投，在時程上根本無從綁大選，這個荒謬的情形是要讓民眾了解的，最後可能演變成，只要有人提出公投、台灣隨時都在投票，一年要投好幾次票，對社會有益嗎？

民進黨自提公投案？ 徐國勇：正在考慮中

徐國勇說，若有機會，不排除來討論，怎麼讓公投案實質能與大選一起投票，應該是真正有必要性的公投才能綁大選，其他可以處理、協商的議題就應該在立法院解決，或應該讓大法官解釋相關問題，這才是重點，從整個政策、國家憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。

