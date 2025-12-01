元老心寒退出民眾黨 朱蕙蓉轟黃國昌：渣男心態巔峰

民眾黨創黨元老朱蕙蓉發文親吐退黨心聲。（擷取自朱蕙蓉臉書）

民眾黨發言人李有宜無預警請辭、退黨後，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也緊跟著宣布退黨。她今（1）日進一步撰文回顧創黨至今的心路歷程，直指現任黨主席黃國昌「把射後不理的渣男心態發揮到最巔峰」，質疑民眾黨自詡的「愛民」價值已蕩然無存。

朱蕙蓉在臉書發文表示，當年與丈夫收到黨證時，兩人相視而笑，心中既驕傲又感動，並非因為「創黨元老」的頭銜，而是朋友真的把創黨理想付諸實現。她回憶，當其中一位發起人致電告知要創黨時，她甚至沒有問過黨名、原因，只是單純支持。兩人從未因創黨身分享有任何禮遇，丈夫曾在草創期擔任黨公職，但她始終沒有深入過問，只替對方開心，退休後仍有投入公共事務的空間。但如今反觀黨內狀況，她直言失望。

請繼續往下閱讀...

朱蕙蓉指出，前任黨主席柯文哲在台北市長任內，多次收取現金、被以貪污、圖利、侵佔等罪名起訴；現任黨主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手態度涼薄，讓人不寒而慄，甚至面對美國爸爸道德標準的相應不理，與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他。

朱蕙蓉續指，黃國昌漠視「不是自己人」的基層黨員，更用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後再以「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度回應，讓她不禁直言「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌啊。民眾黨的愛民？愛在哪裡？」

朱蕙蓉透露，從年初要選黨主席時，就跟丈夫商量不退黨，因為要保留選舉權，但當時自己在年初就被罰停權半年，所以被停權之下退黨也沒有意義。接著丈夫病逝，自己要調整並料理後事半年有餘。而在選完等主席後也曾與丈夫商量，觀察新任黨主席如何帶領黨務以及怎樣對待地方基層黨員，尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。

朱蕙蓉提到，她注意到李有宜勤跑基層的表現與態度，也注意到有「空降婦女團」及站台掃街活動等，卻都不見李有宜的身影。她質疑，李有宜到底在面對什麼時間點及什麼人後，忽然要回歸求學並退出政黨。直到地方高掛黃國昌與周曉芸的大型宣傳看板，得知李有宜宣布退黨的第一時間，「我知道自己的終點到了，感謝所有邀約的政論節目，沒有人可以商量的大媽已經沒有動力了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法