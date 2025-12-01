吳志中曝台灣國際地位提升 法議長不甩中國駐外官員

外交部次長吳志中今日接受《新聞放鞭炮》廣播節目訪問。（翻攝直播）

中國持續在國際場合打壓台灣，曾任駐法國代表的外交部次長吳志中今日接受《新聞放鞭炮》廣播節目訪問表示，中國駐外大使是絕對不敢和中華民國的外交官同台，因為只要一同台，就好像是承認中華民國，所以他們不會做這種事。

吳志中舉例，在外國，如果當地國同時邀請到台灣和中國的外交官，通常中國會施壓主辦方不准看到台灣的人，主辦單位為了顧全大局就會說「我們沒有辦法讓你出現」。

請繼續往下閱讀...

吳志中憶及，2年前，法國參議院議長及外委會邀請他去談中美衝突下法國角色是什麼，自己當天去了後，看到一群中國駐法國的外交官也進來和議長打招呼，對方看到他時「臉突然僵住，瞬間凝結」，然後中國外交官就和議長「稀稀疏疏」講話，然後議長對他擠眉弄眼，那一群人就離開了，法國議長根本不甩中國的抗議。

吳志中說，這種情況以前一定是我們得走，這次是中國走，凸顯這十年台灣真的不一樣了！台灣真的在進步，而且台灣沒有如此強大過，大家都想搶台灣「跟台灣交往」，中國更想把台灣攻佔下來，企圖實現主導世界的野心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法