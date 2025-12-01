為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「蓋」布條之亂？彰化市的前、現任市長邱建富、林世賢再度槓上

    2025/12/01 12:22 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市長林世賢昨天派人去拆布條，全程錄影以外，人員並戴上手套保全證據。（林世賢提供）

    彰化市長林世賢昨天派人去拆布條，全程錄影以外，人員並戴上手套保全證據。（林世賢提供）

    彰化市的前任市長邱建富與現任市長林世賢槓上了？由於兩人都爭取民進黨彰化縣長提名，邱建富昨天（11月30日）發現林世賢布條「蓋住」他的布條，林世賢馬上派人「戴上手套」拆除以保全證據；邱建富今天（12月1日）反批要報警就報警，只會「網內互打」會讓支持者更失望。

    林世賢表示，他昨天第一時間得知可疑布條地點是在溪湖，後來才知道原來布條地點是在北斗，立即請人拆除，還全程錄影，拆除人員還戴上塑膠手套，必要時送到警局查指紋來追栽贓兇手。

    不過，邱建富今天立即反駁認為辛辛苦苦掛好的布條被蓋掉，還要被說成別人搞鬼，錯了卻死不認，這樣只是在消耗社會觀感。如果要報警就報警，要調查就調查，不要讓外界誤會這件事被默許。希望大家一起讓選舉回到正軌，多談務實的願景，少一點口水戰。

    邱建富是彰化市第一位民進黨籍的市長，在兩屆任期屆滿後，剛好同黨的林世賢由縣議員轉戰成功，也締造彰化市首次的民進黨首長順利交棒，被綠營視為拿下彰化縣人口最多的區域版圖。但邱建富與林世賢先後入主彰化市公所，雙方卻因為政治理念等關係漸行漸遠，這次兩人與立委黃秀芳、陳素月同時參加提名「類初選」，再次讓彼此的心結被放在檯面檢視，完全「不藏了」！

    邱建富布條被林世賢蓋住，林世賢立即派人拆除。（民眾提供）

    邱建富布條被林世賢蓋住，林世賢立即派人拆除。（民眾提供）

    邱建富布條被林世賢蓋住，林世賢立即派人拆除。（民眾提供）

    邱建富布條被林世賢蓋住，林世賢立即派人拆除。（民眾提供）

    熱門推播