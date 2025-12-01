為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批藍棄國防「把台灣送中國」 徐國勇嗆：上完廁所才買衛生紙？

    2025/12/01 12:03 記者陳昀／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇今痛批，國民黨不當連結國防特別預算到戰爭，是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國。（記者方賓照攝）

    民進黨秘書長徐國勇今痛批，國民黨不當連結國防特別預算到戰爭，是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國。（記者方賓照攝）

    賴清德總統近日宣布8年投入1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑「要戰爭」；民進黨秘書長徐國勇今日痛批，這叫不正當連結，國民黨是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「國無兵恆亡」，講得粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？

    對於國民黨質疑賴政府1.25兆國防特別預算是將台灣帶往戰爭，徐國勇今在民進黨「新生代國家戰略人才培力營」記者會上駁斥，這叫不正當連結，這筆國防特別預算分8年，每年平均花1600億元保護台灣，怎麼會太高？怎麼會這樣就與戰爭連結？

    徐國勇說，古時候有句話「國無兵恆亡」，保持一定自我保護能力是必要的，每個人家裡都有鎖，難道有上鎖就代表小偷必來嗎？有些人講得更粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？面對有意侵略我們的境外勢力，有些防備本來就是應該的，天氣冷媽媽也會叫你加件外套。

    徐：「國無兵恆亡」 自我保護能力有必要

    徐國勇指出，1.25兆國防特別預算合不合理？非常合理，（國民黨）硬要做不正當連結，宣稱這是宣布戰爭來臨，這就中了共產黨的計，中共用這個威脅台灣，國共多少次和談，每次都是削弱國民黨實力、強大共產黨，最後結果就是國民黨「打輸跑贏」，蔣介石當年跑來台灣時並沒有總統身分。

    「國民黨拋棄自我防衛能力 就是在附和統一」

    徐國勇痛批，國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，要把台灣送給中國，這不是我們要的，我們和中華人民共和國互不隸屬，我們必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然道理，「國無兵恆亡」，不要忘記這句話。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播