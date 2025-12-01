批藍棄國防「把台灣送中國」 徐國勇嗆：上完廁所才買衛生紙？

民進黨秘書長徐國勇今痛批，國民黨不當連結國防特別預算到戰爭，是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國。（記者方賓照攝）

賴清德總統近日宣布8年投入1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑「要戰爭」；民進黨秘書長徐國勇今日痛批，這叫不正當連結，國民黨是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「國無兵恆亡」，講得粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？

對於國民黨質疑賴政府1.25兆國防特別預算是將台灣帶往戰爭，徐國勇今在民進黨「新生代國家戰略人才培力營」記者會上駁斥，這叫不正當連結，這筆國防特別預算分8年，每年平均花1600億元保護台灣，怎麼會太高？怎麼會這樣就與戰爭連結？

請繼續往下閱讀...

徐國勇說，古時候有句話「國無兵恆亡」，保持一定自我保護能力是必要的，每個人家裡都有鎖，難道有上鎖就代表小偷必來嗎？有些人講得更粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？面對有意侵略我們的境外勢力，有些防備本來就是應該的，天氣冷媽媽也會叫你加件外套。

徐：「國無兵恆亡」 自我保護能力有必要

徐國勇指出，1.25兆國防特別預算合不合理？非常合理，（國民黨）硬要做不正當連結，宣稱這是宣布戰爭來臨，這就中了共產黨的計，中共用這個威脅台灣，國共多少次和談，每次都是削弱國民黨實力、強大共產黨，最後結果就是國民黨「打輸跑贏」，蔣介石當年跑來台灣時並沒有總統身分。

「國民黨拋棄自我防衛能力 就是在附和統一」

徐國勇痛批，國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，要把台灣送給中國，這不是我們要的，我們和中華人民共和國互不隸屬，我們必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然道理，「國無兵恆亡」，不要忘記這句話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法