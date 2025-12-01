陳水扁稱屬意邱議瑩接棒 陳其邁：高雄市長黨內初選4人都優秀

高雄市長陳其邁今天強調，參加民進黨高雄市長初選的四位參選人都非常優秀、努力，最後決定的是市民。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，4位立委力拚出線，前總統陳水扁在廣播節目中透露自己的「第六感」，指高雄市長陳其邁心中覺得最能接棒、延續其施政藍圖的人就是邱議瑩；對此，陳其邁今（1日）受訪時未正面回應，僅強調四位參選人都非常優秀、努力，決定的是市民，他希望君子之爭能繼續下去。

邱議瑩接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪，於昨天（11月30日）播出，阿扁稱讚邱議瑩是「最強母雞」，也透露近期與陳其邁共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，他的「第六感」也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可、最能延續陳其邁施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人，「只是陳其邁不方便公開表態」。

對此，陳其邁今天上午受訪時說，黨內初選幾位參選人都非常優秀、也非常努力，在國會都表現非常好。他再三強調，決定的人是市民，看到他們過去的努力及對城市發展的願景，就是君子之爭。他也看到幾位都非常有風度，沒有彼此批評 ，「在很多政見發表會，都有看到不同公職，有的戰這個、有的戰那個」、「但四人彼此競爭是君子之爭，也沒有傷了和氣，我覺得就繼續」。

陳其邁強調，初選就交由市民來做最後的決定，因為民進黨初選是全民調，不是只有民進黨的黨員可以表示意見，是由市民來共同決定民進黨的市長提名候選人是誰。他覺得這樣非常好，就讓大家持續努力，不斷地提出政見來贏得市民的支持。

對此，另名爭取初選的立委許智傑則強調，尊重阿扁總統的第六感，陳水扁總統也稱讚他重情重義，他現在還是凱達格蘭基金會的董事，陳致中也經常跟他一起聯合服務，他會繼續努力，發揮當過民選首長的行政經驗，成為黨內最大公約數，戰戰兢兢爭取最後的勝利。

