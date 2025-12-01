「蘇貞昌致詞」成早安圖金句 邱議瑩：延續氣勢衝起來！

邱議瑩團隊把昨晚造勢的精彩語錄，製作成圖卡廣發。（邱議瑩提供）

民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，今（1）日在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」，把昨晚造勢的精彩語錄製作成圖卡廣發，引發討論。

前行政院長蘇貞昌，昨天替邱議瑩站台，這組早安金句圖卡，以蘇貞昌站台時的畫面，搭配他的助講台詞。其中一張寫著：「若說政治，我應該不算外行啦！看人要看內行、看門道。她若不值得支持，我哪有那麼閒，還專程來？」語氣豪邁、渲染力十足。

另一張則寫著：「不要只看邱議瑩漂亮，其他都不記得。她最漂亮的是勇敢、能力。」，還有「邱議瑩可以用一生接受檢驗，越挫越勇，把小愛化為大愛。罹癌後推動《再生醫療法》，是最值得信賴的市長候選人。」蘇貞昌句句都在肯定邱議瑩的戰力、韌性與公職價值。

最後一張圖卡則引用蘇貞昌鞠躬拜託的畫面：「初選都是自己人，不用刀刀見骨，也不用一句壞話。我希望大家牽成邱議瑩，選一個會戰的邱議瑩，好不好？」

邱議瑩團隊表示，透過創意操作，讓「蘇貞昌金句」以精美設計、口語又有感的方式迅速在社群擴散，不但延續造勢熱度、拉近與市民距離，也成功把「蘇貞昌唯一力挺」的訊息轉化為最接地氣、最具分享力的空戰素材。

邱議瑩在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」。（邱議瑩提供）

