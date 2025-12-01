為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「蘇貞昌致詞」成早安圖金句 邱議瑩：延續氣勢衝起來！

    2025/12/01 10:59 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩團隊把昨晚造勢的精彩語錄，製作成圖卡廣發。（邱議瑩提供）

    邱議瑩團隊把昨晚造勢的精彩語錄，製作成圖卡廣發。（邱議瑩提供）

    民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，今（1）日在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」，把昨晚造勢的精彩語錄製作成圖卡廣發，引發討論。

    前行政院長蘇貞昌，昨天替邱議瑩站台，這組早安金句圖卡，以蘇貞昌站台時的畫面，搭配他的助講台詞。其中一張寫著：「若說政治，我應該不算外行啦！看人要看內行、看門道。她若不值得支持，我哪有那麼閒，還專程來？」語氣豪邁、渲染力十足。

    另一張則寫著：「不要只看邱議瑩漂亮，其他都不記得。她最漂亮的是勇敢、能力。」，還有「邱議瑩可以用一生接受檢驗，越挫越勇，把小愛化為大愛。罹癌後推動《再生醫療法》，是最值得信賴的市長候選人。」蘇貞昌句句都在肯定邱議瑩的戰力、韌性與公職價值。

    最後一張圖卡則引用蘇貞昌鞠躬拜託的畫面：「初選都是自己人，不用刀刀見骨，也不用一句壞話。我希望大家牽成邱議瑩，選一個會戰的邱議瑩，好不好？」

    邱議瑩團隊表示，透過創意操作，讓「蘇貞昌金句」以精美設計、口語又有感的方式迅速在社群擴散，不但延續造勢熱度、拉近與市民距離，也成功把「蘇貞昌唯一力挺」的訊息轉化為最接地氣、最具分享力的空戰素材。

    邱議瑩在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」。（邱議瑩提供）

    邱議瑩在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」。（邱議瑩提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播