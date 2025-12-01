濱崎步遭中國無理對待 粉絲陳其邁︰粗暴方式非常不可取

濱崎步在社群轉發本報的相關報導。（翻攝IG）

日本天后濱崎步原定11月29日在中國上海舉辦演唱會，開唱前一天遭通知「因不可抗力因素」緊急取消，儘管現場無觀眾，她毅然決然帶著舞群完成演唱會，讓粉絲不捨；對此，網友敲碗高雄市長陳其邁邀請濱崎步來高雄演唱，陳其邁今天（1日）透露，自己也是濱崎步的粉絲，並批評「用這種粗暴方式，非常不可取！」

濱崎步遭中國無理對待，也在官方IG轉發《自由時報》等台灣媒體相關報導，網友看了則心疼回應：「中共的所做所為真的有夠丟臉」、「敬業的她一定超氣」，沒想到一位國際巨星，竟然會受到如此對待。

不少網友敲碗高雄市長陳其邁，邀請濱崎步來高雄開演唱會；對此，陳其邁今天透露，他個人「超喜歡」濱崎步，因為濱崎步非常有自己風格，在台灣也有非常多歌迷。

他認為演唱會應該是自由的氣氛，才會蓬勃發展，像非常多天團來到高雄，市府歡迎更多天團或像濱崎步這樣非常傑出、國際知名藝人來到高雄，也鼓勵多元文化。

至於是否邀請濱崎步來高雄開演唱會，陳其邁頓了一下說:「 嗯，這當然要看她個人時間是不是能配合，我個人非常喜歡她，當然非常歡迎她能夠來。」

對於中國的行為，陳其邁批評說，演唱會藝術文化不該受到政治干預，要能讓藝人自由的表現，才會有更蓬勃的演唱會，「如果用這種粗暴方式，非常不可取！」

