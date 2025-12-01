為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    侯漢廷提男女都當2年兵 卓冠廷：「學共產黨批鬥」以為大家是白痴

    2025/12/01 11:33 即時新聞／綜合報導
    新黨台北市議員侯漢廷（見圖）公開宣稱加碼賴清德總統的國防政策，被民進黨新北市議員卓冠廷批評是「滑坡滑到北韓去」，說得好聽是支持台灣國防，其實根本就是學共產黨批鬥。（資料照）

    新黨台北市議員侯漢廷（見圖）公開宣稱加碼賴清德總統的國防政策，被民進黨新北市議員卓冠廷批評是「滑坡滑到北韓去」，說得好聽是支持台灣國防，其實根本就是學共產黨批鬥。（資料照）

    總統賴清德近期提出國防強化預算，引起各界討論，台北市議員侯漢廷11月29日發文指出，在臉書提出七點國防政策，其中包括明年起男女都要服兵役2年。新北市議員卓冠廷今（1日）對此批評，侯的七點政策可說是「滑坡滑到北韓去」，說得好聽是支持台灣國防，根本就是學共產黨批鬥，「不要以為大家都是白癡好嗎」。

    卓冠廷提到，統派現在在做的事就是用共產黨鬥爭方式搞爛國防政策討論，像侯漢廷自稱全力支持賴總統國防政策，但支持的方式是「全面無上限加碼」。

    卓冠廷認為，在國防討論和提升要在循序漸進、凝聚全體共識的原則下進行，但「共黨同路人」一貫的做法就是把他們不想要的政策「全面提升、滑坡、扭曲、激進化」，藉由創造社會恐懼來搞爛所有公共討論。

    卓冠廷表示，現代戰爭並不是「比誰比較像斯巴達」，台灣不是北韓，增強台灣國防不會剝奪台灣人原本的生活，但是對於真正的中共同路人來說，只要台灣亂、民心散，他們就會得利。

    最後卓冠廷也說：「講得一口好聽支持台灣國防，根本就是學得共產黨批鬥精髓。不要以為大家都是白痴好嗎。」

    新黨台北市議員侯漢廷提出國防政策主張，要求加碼賴清德總統的國防政策，卻被諷刺是學共產黨批鬥，把不想要的政策「全面提升、滑坡、扭曲、激進化」，創造社會恐懼，搞爛公共討論。（圖擷取自侯漢廷臉書）

    新黨台北市議員侯漢廷提出國防政策主張，要求加碼賴清德總統的國防政策，卻被諷刺是學共產黨批鬥，把不想要的政策「全面提升、滑坡、扭曲、激進化」，創造社會恐懼，搞爛公共討論。（圖擷取自侯漢廷臉書）

