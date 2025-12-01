為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    年輕人滿意度突破9成 陳其邁:高科技與演唱會並進

    2025/12/01 11:17 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁強調，高科技投資與演唱會觀光產業，平衡發展，市府會不斷努力。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁強調，高科技投資與演唱會觀光產業，平衡發展，市府會不斷努力。（記者葛祐豪攝）

    首次上稿 10:49
    更新時間 11:17（補充市府統計）

    根據一份最新民調，高雄市長陳其邁在年輕族群的支持度破9成，是否與高雄近年推動演唱會經濟有關；對此，陳其邁今（1日）受訪表示，高科技投資與演唱會觀光產業要平衡發展，市府會不斷努力。

    根據《上報》委託《雨晴指標》公司的最新民調，市民對陳其邁擔任高雄市長以來的滿意度81.3%；從年齡層分析，20-24歲的滿意度91.4%、25-29歲的滿意度90.5%，顯示青年族群對陳其邁的施政成果極為肯定。

    外界解讀，陳其邁在年輕族群的高滿意度，與他推動演唱會經濟有關。對此，陳其邁今天於聯訪時回說，他感謝市民的支持，市府團隊非常努力，尤其高雄正在轉型的關鍵期，包括產業與城市轉型等，最重要是讓高雄的經濟活絡，讓高科技產業持續投資高雄，像台積電等大型企業帶動就業機會。

    陳其邁強調，演唱會經濟或觀光產業的帶動，會讓6成的服務業人口有更好的收入。一個城市的平衡發展非常重要，市府會根據民調結果來參考，持續不斷努力，讓市民過好生活。

    這項民調的訪問日期為11月24日至26日，有效樣本為1074 份；抽樣誤差在 95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

    根據市府統計，今年截至11月底，計有 Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、RAIN、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACK PINK、TWICE等，國內外知名藝人在高雄舉辦逾103場演唱會，共吸引近136萬人次，已創造逾44億觀光產值。相較112年117場（139萬人次、45億產值）、113年157場（171萬人次、57億產值），顯示演唱會經濟成功帶動城市觀光、人流與產業經濟。

