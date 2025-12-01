從辱罵「噴糞」到停播「蠟筆小新」 中國對日7大威脅手段曝光

日本首相高市早苗日前在國會答詢提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引發北京當局強烈反彈。我國安官員揭露，中方對日本的施壓已演變為7大複合式威脅，從粗暴的外交語言到荒謬的經濟制裁，北京正試圖複製對台模式壓迫東京。（彭博資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答詢提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引發北京當局強烈反彈。我國安官員揭露，中方對日本的施壓已演變為7大複合式威脅，從粗暴的外交語言到荒謬的經濟制裁，北京正試圖複製對台模式壓迫東京，連日本動漫迷、歌迷也連帶受害，中方卻遲遲沒有「下車」跡象。

國安官員指出，首先是粗暴的外交語言，自詡為禮儀之邦的中國，從駐大阪總領事薛劍的「斬首說」，到官媒央視官方社群「玉淵譚天」將高市首相的發言辱罵為「噴糞」，即便是台灣內部激烈的政治攻防，也不曾以如此不堪的字眼形容對方。

其次是軍事恫嚇，中國國防部14日警告日本，如介入台灣問題將「付出代價」，並隨即發布黃海實彈射擊，但實際上僅為沿岸小型火砲及岸置火砲演訓，「規模小、聲音大」的虛張聲勢；與此同時，海警船也頻繁壓迫釣魚台12海浬線，持續進行以「巡航」為名的灰帶侵擾。

在經濟與文化脅迫方面，國安官員指出，這正是台灣熟悉的手段。北京近期呼籲國人不要前往日本旅遊、暫停日本水產進口、多家航空公司與旅行社也配合取消航線或停止接單，制裁範圍甚至擴及文化娛樂，連「蠟筆小新」最新電影版動畫也被取消上映，先前中國動漫迷就曾因「鬼滅之刃」遭禁特地透過小三通跑到金門看電影，此現象也引起國安會與陸委會的高度關注。

國安官員接著說，中方也羅織間諜罪名，聲稱破獲日本間諜，手法如同宣稱破獲台灣資通電軍或揚言抓捕我方立委沈伯洋一樣，意在製造寒蟬效應。

在認知作戰與錯假訊息方面，國安官員指出，中方近期重提「琉球地位未定論」，還有日本街訪影片遭盜用、竄改中文字幕，扭曲內容為「反日挺中」言論；同時，暗網出現捏造我前駐日代表謝長廷行賄高市首相的假公文，再透過文匯網與中國協力社群散佈。

最後是發動國際法律戰，國安官員表示，中方企圖在聯合國提案，引用早已失效的「敵國條款」，指控日本違反聯合國憲章，聲稱中國有權對二戰發動國動武，然而，當年的戰爭發動國如今全已轉型為民主國家，中國卻試圖以此形塑自身行為的正當性，甚至指控日本軍國主義復活、法西斯化，邏輯與俄羅斯侵略烏克蘭如出一轍。

國安官員總結說，這些手法都是很典型的複合式威脅、壓迫，但中國至今沒有「下車」跡象，到上週還在指控高市的說法有「9個嚴重」，或者中國根本也「下不了車」，只好持續對日本「咆哮」，或許這在某些現場有用，但在國際政治場合，只會被視為挑釁或威脅的一方。

