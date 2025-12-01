霸凌高市早苗踢鐵板！北京連3誤判 找川普討拍也碰軟釘子

美國總統川普（左）與中國領導人習近平（右）10月底會晤，近日又有「川習通話」。（路透檔案照）

日本首相高市早苗上月中旬重申「台灣有事」立場，北京當局發動一連串複合式威脅至今未歇。然而，國安官員研判，北京當局看似強硬的背後，實則陷入「騎虎難下」的窘境，中方自以為抓準國際局勢的「戰略空窗期」，實則犯下三大戰略誤判，不僅嚴重錯估美日捍衛印太安全的決心，試圖透過美國總統川普找台階下也被冷處理，反因非理性的決策模式成為國際公認的風險製造者。

國安官員指出，中方第一個誤判在於錯估華府的態度，北京主觀認定，美國此刻正忙於應對烏克蘭戰爭、加薩走廊及中東情勢，無暇顧及印太，因此試圖利用此一「戰略空窗」，對周邊國家進行威懾，意圖藉機達成實質宰制第一島鏈或劃定勢力範圍的目標。

國安官員分析，中方第二個誤判在於，認為高市首相是新上任的政權，在敘事與手段上明顯展現出「欺負生手」、甚至是「欺負女性」的霸凌心態，不斷鎖定性別進行攻擊，以為只要持續表現強硬，向來謹慎理性的日本政府為避免衝突升級，可能會選擇退讓，讓中國有個台階下。

然而，中國錯估了民主社會中「政府決策」與「國民情感」的一致性，官員說，近期民調顯示，日本民眾對中國反感度高達88%，高市首相的滿意度則居高不下，加上近年東海油田爭議、釣魚台軍演、日本企業人士在中國被非法拘禁，以及福島排放水遭中方羞辱等新仇舊恨堆疊，中國以為的「出氣」之舉，實則徹底惹毛日本社會，因此日本政府也不可能在威脅下輕易妥協。

國安官員指出，中方第三個誤判在於忽略了台海跟島鏈安全才是全球無可挑戰的「生命線」，中國常態性拿台灣當藉口劃定勢力範圍，然而，一旦島鏈安全出現破口，世界最重要的高科技供應鏈動脈將被切斷，危及所有國家的核心利益，因此中國試圖將美國或民主世界的影響力推出第一島鏈外，不可能輕易得逞，日方或美方都有很清楚的立場，絕不可能讓中國予取予求。

中日局勢緊張之際展開的「川習通話」也是觀察指標，國安官員解讀，這通電話極可能是中方主動尋求的「下台階」，儘管中國外交部暗示電話由川普主動撥打，但從實務研判，更像是中方對日施壓情勢拉得太高、騎虎難下，試圖找川普幫忙緩頰，也期待美國在忙碌之餘輕易答應其他要求。

不過，結果顯示美方並未買單，國安官員說，中美雙方的會後新聞稿呈現極大落差，中方大談台灣問題與指控日本，美方則聚焦於大豆貿易與芬太尼管制，顯示美方並未買單中方的政治論述，甚至可能是在中方承諾購買農產品的前提下才同意通話，這也再次證明，無論是美國、日本或其他國家，處理國家問題的核心仍必須以規則為基礎，北京企圖利用單邊行為改變現狀，已行不通。

