福建艦低調成軍太詭異！習近平決策異常露餡 國安示警：12/13恐有聯合利劍-C

國安官員分析，從荒腔走板的非理性外交手段，到福建艦成軍時的詭譎低調，都凸顯中國國家主席習近平當局的決策異常訊號。（路透）

中國近期針對日本首相高市早苗發動一連串外交與軍事施壓，背後卻暴露北京高層決策機制的嚴重失靈。我國安官員分析，從荒腔走板的非理性外交手段，到福建艦成軍時的詭譎低調，都凸顯中國國家主席習近平當局發出了決策異常的訊號；隨著12月13日「南京大屠殺國家公祭日」逼近，北京是否藉此採取更極端的冒進作為，甚至發動「聯合利劍-C」軍演，區域各方必須高度警戒。

國安官員指出，現任中國外交部長王毅是公認的「知日派」權威，此次北京回應高市的方式卻完全脫離外交專業與決策理性，從11月中旬事發至今，情況不斷惡化，中國指控高市的「9個嚴重」，如嚴重挑釁主權、干涉他國內政、破壞國際秩序等，也完全符合「鏡射理論」，也就是將自己的惡行投射在對他人的指控中。

國安官員強調，中國在外交場域上的失控，是不是反映其在領導班子、經濟狀況衍生出巨大的社會壓力，以至於必須透過對外煽動高漲的民族主義與法西斯主義，轉移國民對當前治理的不信任，這才是我們必須關注的。畢竟，當周邊一個規模如此巨大的國家，決策不是基於理性時，對我方而言將構成很高的風險。

在軍事動態方面，國安官員更提及一項蹊蹺之處，中共第三艘航空母艦「福建號」的成軍典禮，不同於過去遼寧號、山東號成軍時「昭告天下」、將領一字排開的盛況，不僅南部戰區海軍司令與重要將領缺席，官媒甚至採取「延遲轉播」（delay live）的方式事後公開。現場氛圍顯得小心翼翼、彷彿不願多談，事隔48小時後，才為了操作對台認知戰回頭大肆宣傳。

在中國決策機制疑似當機、外交訊號混亂的情況下，國安官員提醒，接下來必須密切關注「12月13日」這個時間點，當天是中國「南京大屠殺國家公祭日」，有鑑於北京對日施壓已經陷入騎虎難下的困境，是否藉此時機進一步拉高、煽動國內民族主義情緒，或投注法西斯元素進行對外行為，值得高度關注。

國安官員提醒，假設未來一週中國仍找不到台階下，不排除其將擴大軍事威脅，迫使日方或區域各方退讓；依照過去經驗，也不能排除中國會發動「聯合利劍-C」軍演，再次以台灣為藉口對各方進行壓迫。由於中國目前的決策情況不透明、不民主、不理性、難以理解，直到明年開春中美元首高峰會前，區域各方都必須密切關注相關風險。

