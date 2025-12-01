為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2027武統大限？北京鎖定2大目標 國安官員：得逞恐加速對台「動手」

    2025/12/01 11:00 記者陳昀／台北報導
    國安官員研判，北京眼下有2大目標，阻擋國安法制、拖延軍備，一旦達成，恐推動進一步對台壓迫。（路透資料照）

    賴清德總統日前表示，北京正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，國安官員受訪指出，我方目標非常清晰，就是做好各項準備，讓中方每一天都無法下「侵略」的決策；不過，他也直言，北京眼下有2大目標，阻擋國安法制、拖延軍備，一旦達成，恐推動進一步對台壓迫。

    被問及2027武統台灣的機率大嗎？國安官員回應，各國研究單位、解放軍內部情資都顯示，中國國家主席習近平要求軍方以這個時間點為準備，被侵略國家能做的每一件準備，就是提高侵略者成本，「讓他每一天都無法下決策」。

    對於國民黨主席鄭麗文等人批判賴總統提出國防特別預算是在「玩火」，國安官員反駁說，如果把中國對台灣的行為放在兩岸的脈絡來看，容易陷入北京的敘事陷阱，包括日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭，大家在國防上的投注都連年創新高，「怎麼可能是大家都在玩火？一定是大家都知道有風險，必須做風險管理」。

    國安官員進一步分析，北京政權是境外敵對勢力，並將侵略我國作為重要政策，其眼下最重要的兩件事，一是阻擋台灣強化內部安全法規、法治，使其延遲或無法建構；二是不讓台灣順利推展安全軍備的強化，或讓預算根本不要通過，這兩件事是重要指標，假設都達成了，北京可能就會對台灣展開下一步行動。

    國安官員觀察，過去2週中國官宣官媒忙著「對日作戰」，對台灣的攻擊力道似乎稍有減弱，在賴總統召開記者會宣布「守護民主台灣國安行動方案」後，網路雖湧現大量「東南亞帳號」進行攻擊，台灣內部的在地協力代操帳號卻相對安靜。除了中方可能未投注資源之外，另方面可能是協力者也意識到「強化國防」是台灣主流民意，攻擊此議題吃力不討好，不過，不能排除中國後續為了轉移焦點，回頭對台搞個「聯合利劍-C」軍演。

    被問到政府是不是因應2027調整軍方高層人事？國安官員強調，安全部門包括軍方在內的人事相對穩定，通常是到了一定時間後進行調整，軍方人事也是依循期別或歷練調整，跟2027應該無關，從蔡英文政府到賴清德政府，國安會與軍方的關係已發展得極為緊密，雙方長期共同研討戰略，默契之高前所未有。

    出任國防部軍政副部長的徐斯儉有豐厚國安會歷練，在外交部次長任內就深耕國際安全外交，當前國防高度仰賴與美方、歐方的關係，剛好需借重徐的能力，「國防、安全不可能關在台灣自己處理，一定是大家一起」。

