為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    想選台中但黨內冷處理 麥玉珍：爭取參選為何不可？

    2025/12/01 10:12 即時新聞／綜合報導
    麥玉珍今早在臉書發文強調：「我想很坦白說一句，麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」（資料照）

    麥玉珍今早在臉書發文強調：「我想很坦白說一句，麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」（資料照）

    民眾黨立委麥玉珍日前出席活動時受訪表達自己有意願投入2026台中市長選舉，不過民眾黨台中黨部冷處理，民眾黨主席黃國昌昨（11月30日）受訪時稱「我現在才聽到這件事」。麥玉珍今早在臉書發文回應，並強調：「我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

    麥玉珍提到，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。麥玉珍表示，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人，她沒有缺資格，機會是自己努力爭取的，在民主社會，沒有「當然不行」這種事。

    麥玉珍表示，她沒有背景也沒有金權，有的是一個很台灣、很真心的信念，台中市她打拚的地方，她也想要把未來回報給台中。麥玉珍強調，她願意站出來是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力；她願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用她的故事，陪台中一起走向更大的舞台。

    麥玉珍強調：「參不參選不是現在的重點，重點是我一直都在做事，也會一直做下去。不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播