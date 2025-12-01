想選台中但黨內冷處理 麥玉珍：爭取參選為何不可？

麥玉珍今早在臉書發文強調：「我想很坦白說一句，麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」（資料照）

民眾黨立委麥玉珍日前出席活動時受訪表達自己有意願投入2026台中市長選舉，不過民眾黨台中黨部冷處理，民眾黨主席黃國昌昨（11月30日）受訪時稱「我現在才聽到這件事」。麥玉珍今早在臉書發文回應，並強調：「我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

麥玉珍提到，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。麥玉珍表示，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人，她沒有缺資格，機會是自己努力爭取的，在民主社會，沒有「當然不行」這種事。

麥玉珍表示，她沒有背景也沒有金權，有的是一個很台灣、很真心的信念，台中市她打拚的地方，她也想要把未來回報給台中。麥玉珍強調，她願意站出來是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力；她願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用她的故事，陪台中一起走向更大的舞台。

麥玉珍強調：「參不參選不是現在的重點，重點是我一直都在做事，也會一直做下去。不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。」

