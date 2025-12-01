為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    侯友宜轟淡江大橋辦路跑「蠻橫」 陳世凱：可看溝通記錄

    2025/12/01 09:52 記者林欣漢／台北報導
    交通部長陳世凱。（資料照）

    新北市長侯友宜日前因淡江大橋路跑、自行車活動沒協調，罵交通部公路局「蠻橫」。交通部長陳世凱今（1）日受訪表示，交通部過去都有充分跟地方溝通，公路局也發過新聞稿，過去幾次溝通，其實都有記錄的，侯友宜如果了解的話應該可以去看過去溝通的紀錄，就不會有這樣的誤解。

    陳世凱今天出席立法院交通委員會審查技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案，會前受訪。

    另外，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（北廊廳）今（1）日起啟動試營運，北廊廳自第二航廈D10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。首日將進行3班次航班試行，分別為：08:35華航飛札幌（D11）、09:25星宇飛曼谷（D13）、09:30長榮飛札幌（D12）；預計年底前正式投入營運。

    陳世凱說，今天是試營運，還沒有全部啟動，希望透過幾次試營運，可以讓第三航廈的北廊廳做得更完善，希望今天參與試營運的民眾，可以有愉快的旅途。

    相關新聞請見：

    侯友宜怒批公路局「蠻橫」 淡江大橋辦活動不尊重地方

    不想辦活動又亂罵「蠻橫」 公路局提證據再打臉侯友宜

    桃園機場第三航廈北廊廳今起試營運 年底前全面啟用

