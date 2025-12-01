對抗少子化 陳以信提對策：第3胎公托幼免費 第4胎社宅優先

對抗少子化，前立委陳以信提生第3胎公托公幼免費 、生第4胎可優先承租社宅的婦幼福利政見。（陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，今（1日）公布第26項政見，他主張因應少子化加劇，市府應對多子女家庭提供更具體的支持。他表示，如當選市長，將推動「生第3胎以上公幼優先且免費」、「生第4胎以上可優先承租社會住宅」措施，作為提升婦女生育誘因的長期政策工具。

陳以信指出，台南少子化情況已相當嚴峻，根據市府民政局統計，台南市新生兒數在過去10年大幅下滑，出生人數從 15769 人降至 9069 人，減少幅度超過4成。除整體出生數下降，婦女生育胎次也逐年減少，2022 年生第3胎以上占比仍有 14%；2024 年降至 11%，顯示「敢生、願生」的家庭快速減少。

陳以信表示，面對生育意願持續下滑，政府若只依賴1次性補助，難以有效改善少子化，關鍵在於提供長期穩定的育兒支撐。他認為已有第2胎的家庭，是最有可能再生第3胎或第4胎的群體，因此政策應針對此族群加強誘因。

他提出，若婦女生育第3胎以上，主張市府將提供該子女 0 至 6 歲階段「公立托嬰與幼兒園優先入學並免學費」的待遇，以降低多子家庭的教育負擔；至於生第4胎以上的婦女，可享有「社會住宅優先承租權」，讓政府協助多子家庭獲得更穩定的居住環境。

陳以信表示，目前台南約三分之一家庭為兩胎家庭，是最具潛力、也最需要政策支持的育齡族群。市府應以有限資源做最有效配置，集中投入對多子女家庭的長期支持，使兩胎家庭願意繼續生育，帶動整體出生率回升。他強調，希望讓台南成為「對多子女家庭最友善的城市」，同時吸引更多年輕夫妻家庭移居台南，在台南建立多代共居、子孫滿堂的家庭環境。

對抗少子化，前立委陳以信提生第3胎公托公幼免費 、生第4胎可優先承租社宅的婦幼福利政見。（陳以信服務處提供）

