李有宜、朱蕙蓉接連退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）無預警宣布退黨，外界推測可能與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年議員有關，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉在臉書分享李有宜退黨一事，同時宣布退黨。民眾黨前秘書長謝立功昨在臉書發文表示：「民眾黨的溫度，去哪了？」

謝立功提到，李有宜和大媽都宣布退黨，他對此深感遺憾也不勝唏噓，有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。但如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，讓他不得不提出質疑：「是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對『戰將』二字的理解，已經出現嚴重偏差？」

謝立功指出，民眾黨成立6年，已經不能再用「小黨」作為安慰自己的理由，政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代仍願意付出的人，但如今更像是「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人」。謝立功直言：「這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。」

謝立功強調，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重視文宣，應該要同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志，政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更需要「人心的凝聚」。

謝立功認為，他作為前秘書長，他對黨有情感、有責任，也有義務說出真話，但請記住，他所提出的不是私怨，而是對理念的堅持，不是批評誰，而是提醒整個政黨，「民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了」！

