淡水仍有住戶未復水 洪孟楷臉書湧入大批民眾痛罵

淡水大停水，直到今天清晨仍有部分區域尚未復水。（資料照）

新北市淡北道路工程11月27日誤鑽地下自來水幹管，導致淡水區6萬多戶突然停水，搶修進度多次延後，自來水公司雖宣布昨天（11月30日）下午5點復水，有部分住戶發現仍未復水，臨時供水處也大排長龍。國民黨新北市第一選區立委洪孟楷在臉書更新復水進度，由於遲遲未復水的怨氣，也導致許多淡水居民湧入貼文中痛罵。

洪孟楷今（12月1日）早在臉書發文更新復水進度，表示淡水地區昨晚到今早部分地區已陸續恢復供水，但因本次停水時間長達三天、影響範圍廣，自來水公司在確保管線安全無虞後，今凌晨更加大入水力道，加速入水。截至目前，仍有末端及高地區尚未完全恢復正常供水。

洪孟楷指出，部分大型社區因下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。自來水公司張處長也向他報告，除全員持續待命外，已再加派人手協助排氣與管線調配，加速水量送達每一戶住家。

淡水區鄧公里里長邱美津、沙崙里里長彭瑀筑也在臉書持續更新復水進度，許多民眾怨聲載道，表示有部分路段到週一清晨依舊沒有恢復供水。

許多當地居民在洪孟楷的臉書貼文及影片底下留言：「外面下大雨，然後家裡一滴水都沒有，這種心情？」、「已經第幾天沒水了，立委知道嗎？」、「不用報告就是沒有水。」、「外面都是水，裡面一滴水都沒有。」、「挖破管線的是新北市的所以就不用出來道歉？」、「早上8點多了！還是一滴水都沒有！」、「連基本用水問題都搞成這樣，不會做事就下台。」

淡水6萬戶停水第4天！侯友宜稱8成恢復 不滿居民灌爆臉書

許多民眾湧入洪孟楷臉書痛罵。（資料照）

