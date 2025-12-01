為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨台中北屯參選議員擠破頭 黨部：協調不成就民調

    2025/12/01 08:10 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，北屯區參選者眾，協調不成再走民調一途。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，北屯區參選者眾，協調不成再走民調一途。（記者蘇金鳳攝）

    距離明年11月縣市長及縣市議員選舉不到1年，民眾黨搶攻台中市議員，北屯選區競爭激烈，已有4人表態；市黨部主委陳清龍說，對競爭持正面看待，黨部絕對是公平公正，盡力協調，若協商不成不排除民調；他並表示，12月還會開放太平及西屯區有意參選的黨員登記。

    由於北屯應選六席，但因人口大增，明年可能會增加一席，由於席次增加，因此參選者眾，民眾黨就有四位要參選，有前市府研考會主委吳皇昇、現任議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊，上屆參選中西區議員的中央委員許瑞宏，以及前埔里鎮代會副主席陳諭韋四人；但是內部風波已起，日前江和樹強調邱于珊耕耘多年，指吳皇昇是「台北黨」，破壞體制。

    陳清龍表示，他很抱歉提名進度緩慢，會再加緊協調腳步，對於北屯區因參選人眾產生扞格，他個人則是持正面看待，因為北屯區機會比較大，爭取出線人之常情，但他一定會公平公正。

    陳清龍指出，會一一跟有意參選者對談，先進行協調，都無法協調就走上民調一途。

    此外，民眾黨其他選區也有多人參選，像太平就有兩人要參選，分別是江和樹的執行長許書豪及民眾黨太平區主任莊育展兩人有意參選；另外，民眾台八線主持人劉芩妤有意參選西屯區的市議員。

    陳清龍表示，12月將開放西屯及太平的黨員登記參選。

