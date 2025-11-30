陳揮文「被離職」是趙少康主導？ 邱毅：有人想嫁禍給鄭麗文！

陳揮文離開主持19年的飛碟電台節目《飛碟晚餐》。（翻攝自YouTube ）

名嘴陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，上週五（28日）突然宣布節目收攤，還透露「我不是主動離職，而是『被離職』」，引發外界討論。對此，前立委邱毅認為，背後主導這項人事調整的可能是國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康！

邱毅昨天（29日）在臉書發文，「陳揮文無預警『被離職』，就是丟了主持工作，是長達19年的飛碟電台主持人工作。幾乎同一時間，歷史哥李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知。幕後主導這兩項人事調整的是誰？有很多種不同的傳言，不過我判斷是趙少康，兩家電台的老板都是他。」

「歷史哥支持鄭麗文，也支持舘長。在大選期間，他本邀請我常駐他中廣節目，做固定來賓與他談政治談歷史。只是我才去了一次，就被告知別再去了。歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素。我相信歷史哥的說法，因為在同一時間，王淺秋也告知我不能再邀我上節目了，原因也是趙少康。」

邱毅接著說：「陳揮文被離職似乎複雜一些，因為有傳言說是因為他批評鄭麗文，我判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力。台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的。台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留。所以剛才我斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老板，老板比黨主席有權多了。」

「被藍綠媒體封殺，要討論是非黑白，我最有話語權，因為我是被媒體封殺的常客。被封殺的原因有三：一是不聽大老板的指示，叫你批誰不批，叫你讚誰也不讚；二是不肯討好當道，結果淪為大老板表忠獻媚的投名狀；三是常被對手檢舉投訴，被NCC罰款，甚至惹上官司。」

邱毅表示，「陳揮文離開經營19年的節目，自然是依依不捨，滿滿的委屈。為什麼挑中陳揮文，他可是老資格的媒體人。我判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是賴清德的意思，由趙少康執行。還是趙少康自己放不下恩怨的作為。」

「其實這些媒體老板耍獨裁，指示直接下到節目製作人，是嚴重違反新聞自由的。不過台灣的NCC委員也是拉幫結派，黨同伐異，內外勾結，充分配合著政治力，或是媒體老板的金權魔力。配合好的NCC委員，退休以後才有好的出路，可以在媒體做社長或發行人，至於那些硬骨頭，不願討好獻媚的人，就只好流落紅塵，自個兒搞自媒體了！」

