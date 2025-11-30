誰在搞鬼？「唯一支持」邱建富布條被覆蓋 林世賢說話了！

林世賢布條蓋住邱建富的？林世賢懷疑是有心人士所為，已拆除並呼籲共同揪出幕後主使者。（民眾提供）

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」模式，電話民調將在12月中旬登場，今天（30日）卻傳出前彰化市長邱建富所掛的2面布條，遭到彰化市長林世賢布條「蓋住了」。林世賢表示，這2面布條已拆除，懷疑是有心人士所為，刻意引起爭議，呼籲合力揪出幕後人士，一起維護選風。

邱建富指出，今天有鄉親通知他，他所懸掛的「電話民調唯一支持」布條，有2面竟然被「蓋住了」，他希望能夠彼此尊重。

林世賢表示，經過了解，這2面布條位於溪湖鎮，他已立即派人清除，並拍照錄影。但他總共掛了3000面布條，為何只有這2面，懷疑是遭到有心人士所為，以此故意手法來引起爭議，絕非團隊所為。

林世賢強調，他堅持與團隊公平公正公開參選，共同來端正選風，也希望合力揪出幕後主使者，還給民眾一個乾淨選風的社會。

前彰化市長邱建富爭取民進黨彰化縣長提名。（邱建富提供）

彰化市長林世賢強調，他堅持與團隊公平公正公開參選，共同端正選風。（林世賢提供）

