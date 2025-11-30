李有宜切心退黨？黃國昌人馬空降搶地盤 黃光芹：她長期遭冷暴力

李有宜30日宣布退出民眾黨。（資料照）

民眾黨發言人李有宜今天（30日）無預警在臉書宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，並退出民眾黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜的「四大金釵」之一、其三蘆辦公室主任周曉芸搶攻明年三蘆議員選舉有關。而資深媒體人黃光芹跳出來替李有宜抱屈，透露黃國昌上任主席以來，李有宜便遭「冷暴力」對待！

黃光芹今天下午在臉書發文，提到李有宜宣布退出民眾黨一事，「李有宜在我面對的新聞人物當中，不過是個小人物。我如果因為她小，或為自身考量，而保持緘默，我就不是黃光芹了。李有宜長期遭『冷暴力』對待，簡單來講，就是被『排擠』。當4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的。」

「她上次立委選舉對上民進黨的林淑芬，8萬4千多票高票落選。我第一時間訪問她，她就表示要繼續選三、蘆地區的市議員。照理說，她已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的不二人選，但不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三、蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊。這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下就看李有宜能熬到什麼時候、何時知難而退？」

黃光芹接著說，「李有宜每天都在地方勤跑，打開她的臉書就知道。她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多。當然，每當直播時有人留言或抖內問我，多了的時候，我也從中了解。要不數落她的不是、要不奚落她的8萬4千多張選票不是她自己的、要不說已有讓她上《民眾之聲》了、她也有掛名發言人……但所有人都不敢反駁：再小的黨，也需要起碼的公平機制。」

「李有宜撐不下去，終於退黨，小朋友沒有太多的權謀，給了個要繼續深造的渾理由，看來暗示不想選了？這我不確定!可是在此前的每一天，她都還在基層勤跑、辦活動。就算知難而退了，聲明稿也不知所云。最落人口實的是，她等不到逼出黨內公平機制，就撐不下去了。這樣反而百口莫辯，讓黨中央打蛇隨棍上，順勢送上『祝福』，令人寒心。」

最後黃光芹慨歎，「此後，李有宜這沒人鳥的小咖，就像具『無名女屍』，被淹沒在險惡的政治洪流當中，沒有人為她聲張。上次李有宜所在的選區，是除台中市以外，所謂的『藍白合示範區』，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李有宜卻第一個被消失了，豈不諷刺？」

