    首頁 > 政治

    林世賢拋出彰化全縣敬老年金6000元政見 邱建富直批有困難

    2025/11/30 18:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市長林世賢拋出全縣70歲以上的長者比照彰化市，可領6000元春節敬老金。（資料照）

    民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，預計12月中旬進行電話民調，彰化市長林世賢拋出敬老年金6000元政見，強調只要財政穩健，就可以做得到。前彰化市長邱建富直批有困難；立委黃秀芳認為，全縣過半鄉鎮市已進入超高齡社會，長者健康照護更重要。立委陳素月表示，一味提高年金不是最好的辦法，應該把資源照顧更多的長輩。

    林世賢指出，目前彰化市70歲以上長輩都可領6000元敬老年金，以彰化市來說，7年前市公所結餘款為7.7億元，如今將近20億元，這還不算花了3億元買了一塊土地。這代表只要施政清廉，又會持家理財，就有錢來發放敬老年金。他認為彰化縣有綠能，可以有更多的稅收，全縣性70歲以上長者，全面發放6000元敬老年金，這是可以做得到的。

    但邱建富對於全面發放6000元敬老年金，認為「這是有困難的」。因為縣府目前是赤字預算，必須要有收入挹注才有辦法。他認為6都老人的健保都免費，彰化縣身為6都以外最大縣，應該比照辦理。

    黃秀芳強調，把老人照顧好更重要，擴充長青福利卡的功能，增加長照據點與醫療照護，把閒置校園教室改造為青銀空間，讓每位長輩都能夠受到更好的照顧。

    陳素月則表示，一味提高年金不是最好的辦法，因為，隨著高齡人口逐年增加，長照方向應該把資源拿來照顧更多的長輩，營造長照據點有家的感覺。

    彰化市公所凡年滿70歲長輩可領6000元春節敬老金。（資料照）

    彰化縣立委黃秀芳認為照顧好長輩更重要。（黃秀芳提供）

    前彰化市長邱建富認為目前縣府的財政，全面發放敬老年金有困難。（邱建富提供）

    立委陳素月認為敬老年金的發放，一味提高年金不是最好的方法。（陳素月提供）

