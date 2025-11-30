國防部修法軍人「投敵」成案門檻高 法界示警：恐淪無牙老虎

陸軍上校向德恩案（右）簽署不抵抗承諾書並收受賄賂，最終司法卻只能以「貪污治罪條例」判刑，無法論以背叛或內亂外患罪。（資料照）

針對近年發生現役軍人以簽署「不抵抗誓約書」等方式向中共效忠，卻僅能以貪污罪等其他罪刑輕判，國防部日前提出「陸海空軍刑法」第24條條文修正草案，欲增訂處罰樣態，卻以保障「表意自由」為由，設下須致生「軍事上之不利益」的高門檻要件，引起立委批評另提對案。對此，專家學者示警，軍人職責所在，向敵投誠本無言論自由保障，若修法強加「軍事不利益」要件，不僅舉證困難，新法恐淪為「無牙老虎」，無法達成嚇阻效果。

針對國防部擔心修法過嚴恐侵害軍人「表意自由」，執業律師楊仲庭今天受訪引用憲法法庭113年憲判字第5號判決指出，憲法第11條保障言論自由之本旨，除了自我實現，更在於透過言論監督政府以健全民主政治。他強調，軍人的投敵言行，顯然背離了健全民主政治的憲法目的，「當然不在言論自由的保障範圍內」。

請繼續往下閱讀...

楊仲庭直言，國防部的修法說明恐有「誤解言論自由」之虞，他分析，國防部版本草案增訂第24條「對敵人為效忠之表示」作為構成要件，在司法實務上要蒐集足夠證據證明其行為已屬不易，若檢方還得額外證明該行為「足以生軍事上之不利益」，這將使得舉證門檻過高，恐導致該條文實務上窒礙難行，形同「無牙之虎」。

楊仲庭強調，軍人身分本身就是強力武器，若濫用此身分宣誓效忠敵人，其傷害不只在軍事層面，更在於政治層面，將引發國人對國軍戰力與決心的懷疑，形同對國人的抵抗意志開上致命一槍。

國防院國家安全研究所研究員沈明室則從「嚇阻」角度分析，法律制定的目的在於預防，若刑罰不足便無嚇阻力。他舉陸軍上校向德恩案為例，向德恩簽署不抵抗承諾書並收受賄賂，最終司法卻只能以「貪污治罪條例」判刑，無法論以背叛或內亂外患罪，顯示現行法律在承平時期對此類行為的規範存在嚴重漏洞。

「軍人本來就沒有全部的言論自由」，沈明室強調，軍人的職責受限於特別身分，若發表背叛國家或影響國安的言論，本應受規範，簽署「不抵抗承諾書」會直接衝擊部隊士氣與戰備，若不處理，戰時恐演變為「帶隊投降」。他批評，過去共諜案在一般法院常輕判2、3年，對照其獲得的龐大利益，犯罪成本過低，從根本就讓人存有僥倖心理。

對於國防部與立委版本的差異，沈明室呼籲雙方應儘速尋求共識，建立嚇阻機制。他指出，現在雖非戰時，但中共威脅迫在眉睫，不能等到戰事發生才想完善相關法制；既然現行軍事審判已移至普通法院，法官卻可能對國安案件認知不足而輕判，因此更需要透過修法加重刑責，並明確界定中共為敵國或境外敵對勢力，才能有效遏止更多現役軍人被滲透分化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法