基隆河污染改由新山水庫供水 謝國樑：已進行全市學校水質確認

台灣自來水公司今天（30日）指出，27日八堵抽水站基隆河傳出油污事件後，立即停止抽取基隆河原水，並切換改由新山水庫水源供應，經過連日新山水庫原水啟動淨水程序，對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，確保異味的自來水排除。基隆市議長童子瑋表示，當務之急是確保校園用水安全，務必在明天（12月1日）上課前，完成所有受影響學校的水質置換與檢測；他將持續追蹤環保局對污染源的調查結果，第一時間讓市民掌握真相。

基隆市長謝國樑今天下午則在臉書貼文指出，市府與自來水公司已完成全市7區學校的水質確認。暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水場供水範圍則已全面採樣，共28所學校送驗，後續會隨時對外說明。另外，市府已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常，水塔就會立即排水、清洗，不能拖，務必保障學生與教職員的用水安全。謝國樑表示，已要求自來水公司提供水車，支援必要的民生及校園用水，確保供水不中斷。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，對區域內多輪採樣檢測水質，檢驗結果均符合飲用水標準。對於部分用戶反映自來水仍有油味，陳昭賢建議，若自來水仍有異味，可先予排放並清洗水塔後重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭排水，待異味散去後再使用。

