為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆河污染改由新山水庫供水 謝國樑：已進行全市學校水質確認

    2025/11/30 18:23 記者俞肇福／基隆報導
    27日發生基隆河遭油污染，導致基隆市多處自來水傳出油味，水公司派出水車供應民生用水。（台灣自來水公司第一區管理處提供）

    27日發生基隆河遭油污染，導致基隆市多處自來水傳出油味，水公司派出水車供應民生用水。（台灣自來水公司第一區管理處提供）

    台灣自來水公司今天（30日）指出，27日八堵抽水站基隆河傳出油污事件後，立即停止抽取基隆河原水，並切換改由新山水庫水源供應，經過連日新山水庫原水啟動淨水程序，對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，確保異味的自來水排除。基隆市議長童子瑋表示，當務之急是確保校園用水安全，務必在明天（12月1日）上課前，完成所有受影響學校的水質置換與檢測；他將持續追蹤環保局對污染源的調查結果，第一時間讓市民掌握真相。

    基隆市長謝國樑今天下午則在臉書貼文指出，市府與自來水公司已完成全市7區學校的水質確認。暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水場供水範圍則已全面採樣，共28所學校送驗，後續會隨時對外說明。另外，市府已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常，水塔就會立即排水、清洗，不能拖，務必保障學生與教職員的用水安全。謝國樑表示，已要求自來水公司提供水車，支援必要的民生及校園用水，確保供水不中斷。

    台水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，對區域內多輪採樣檢測水質，檢驗結果均符合飲用水標準。對於部分用戶反映自來水仍有油味，陳昭賢建議，若自來水仍有異味，可先予排放並清洗水塔後重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭排水，待異味散去後再使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播