氣勢弱了？造勢從逾3萬人潮到千餘座位還有剩 林岱樺這樣說...

林岱樺「女力造勢」活動，安排千餘座位還有剩。（記者洪定宏攝）

官司纏身的立委林岱樺，依舊積極布局民進黨高雄市長初選，她於11月1日在岡山區舉辦首場造勢活動，湧進超過3萬人潮，氣勢驚人。但今天下午在鼓山區林皇宮的「女力造勢」活動，安排千餘個座位卻還有剩；媒體詢問林岱樺「是氣勢弱了？還是保存實力？」林岱樺笑稱「也有8成吧，還OK，這個是很正常的，我覺得很滿意、很感動」。

林岱樺表示，今天是好日子，各類活動很多，有800、900名鄉親婦女走出來力挺她，這代表女性自主的力量，不是派系、山頭能夠決定，這是高雄市民、姊妹們自主認同她「以民為主、市民最大、市民做主」的主張。

據了解，林岱樺今天下午的造勢活動不僅包下林皇宮5樓的大型宴會廳，安排1000多張座椅，希望集中女性支持者，另在3樓安排男性休息區，但直到大約3點半林岱樺出場前，5樓仍未坐滿，工作人員就請在3樓休息的男性支持者上樓，但依舊沒有坐滿。

林岱樺安排的男性休息區，在開場後空蕩蕩。（記者洪定宏攝）

