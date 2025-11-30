為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    氣勢弱了？造勢從逾3萬人潮到千餘座位還有剩 林岱樺這樣說...

    2025/11/30 18:11 記者洪定宏／高雄報導
    林岱樺「女力造勢」活動，安排千餘座位還有剩。（記者洪定宏攝）

    林岱樺「女力造勢」活動，安排千餘座位還有剩。（記者洪定宏攝）

    官司纏身的立委林岱樺，依舊積極布局民進黨高雄市長初選，她於11月1日在岡山區舉辦首場造勢活動，湧進超過3萬人潮，氣勢驚人。但今天下午在鼓山區林皇宮的「女力造勢」活動，安排千餘個座位卻還有剩；媒體詢問林岱樺「是氣勢弱了？還是保存實力？」林岱樺笑稱「也有8成吧，還OK，這個是很正常的，我覺得很滿意、很感動」。

    林岱樺表示，今天是好日子，各類活動很多，有800、900名鄉親婦女走出來力挺她，這代表女性自主的力量，不是派系、山頭能夠決定，這是高雄市民、姊妹們自主認同她「以民為主、市民最大、市民做主」的主張。

    據了解，林岱樺今天下午的造勢活動不僅包下林皇宮5樓的大型宴會廳，安排1000多張座椅，希望集中女性支持者，另在3樓安排男性休息區，但直到大約3點半林岱樺出場前，5樓仍未坐滿，工作人員就請在3樓休息的男性支持者上樓，但依舊沒有坐滿。

    林岱樺安排的男性休息區，在開場後空蕩蕩。（記者洪定宏攝）

    林岱樺安排的男性休息區，在開場後空蕩蕩。（記者洪定宏攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播