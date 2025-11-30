加速公保地解編 新北再推新莊三峽3市地重劃案

新北市府將推動三峽警分局周邊9處街廓市地重劃案。（地政局提供）

新北市早期劃設許多公共設施保留地未徵收開闢，影響地主權益和地方發展，市府盤點全市21處公保地可以解編，總面積約120公頃，其中第一階段優先推動3處公辦市地重劃案，包含新莊文高一、文高二與三峽分局周邊9處街廓，預計2028年重劃完成，分別規劃興建新莊第二運動中心、現代化市場及警察辦公廳舍，提高民眾生活品質。

地政局重劃科科長王彬權指出，經檢討全市公共設施保留地，確認所屬單位沒有使用需求，篩選出新北市21處包含18個行政區的公設用地可以解編，總面積約120公頃，將以市地重劃開發，估計可節省用地取得及工程費用約900億元，經評估優先辦理新莊光華國小西側（原文高一）、新莊體育園區東側（原文高二）及三峽分局周邊等9處跨區市地重劃案。

王彬權表示，新莊這2處原本都是學校用地，解編後依照當地需求，採重劃方式開發，其中文高一用地約3.2公頃，範圍內現況為汽車行、佛具店、五金百貨、加工廠、停車場等，區內將劃設公園兼體育場用地，做為新莊第二國民運動中心預定地，並開闢道路及人行步道。

此外，新莊文高二用地約2.55公頃，現況為中美、美秀市場，還有鐵皮搭建的商家、工廠、停車場及幼兒園等，區內將劃設市場用地，規劃興建全日型新形態複合式市場大樓，融合公益設施，並開闢道路。

另外，三峽分局周邊9處街廓面積約4.92公頃，現況警局辦公廳舍老舊，藉由重劃整合周邊土地進行開發，未來劃設公園、綠地、廣場、停車場等，並提供機關用地，計畫改建原三峽分局建物，打造兼具警消及日間照顧中心等多目標使用功能的空間，提升服務機能。這3案預計明年公告重劃計畫書，2028年重劃完成。

位於新北市新莊光華國小西側的文高一用地，將透過市地重劃開發，規劃興建新莊第二運動中心。（記者賴筱桐攝）

新莊文高二用地將辦理市地重劃，現況為中美、美秀傳統市場。（記者賴筱桐攝）

