出席黨慶活動 鄭麗文：131年來舉步維艱 在台開創經濟與民主奇蹟

國民黨今於台北市舉行一三一週年黨慶，黨主席鄭麗文致詞表示，國民黨關關難過關關過，不斷在台灣開創經濟與民主奇蹟，投給國民黨台灣才能安定；議長兼市黨部主委戴錫欽指出，支持蔣萬安也支持鄭麗文，不必見縫插針，但也強調，面對明年地方選舉，沒有輕忽的本錢；市長蔣萬安也說奮戰到底，戰戰兢兢、踩穩腳步，在每一場戰役中獲勝。

鄭麗文表示，創黨至今一三一年來歷經風雨，舉步維艱，但是關關難過關關過，不斷在台灣開創經濟與民主奇蹟，成就斐然，盛讚台北市長蔣萬安施政雷厲風行、高瞻遠矚，戴錫欽領導的議員團隊，素質高且戰力強，希望兩人能夠繼續連任、議會席次過半，為台北市再創下一個美好的四年，希望其他藍營執政縣市也能延續，翻轉南台灣。

「我們不是麻煩製造者，也不要戰爭。」鄭麗文指出，如今風雨飄搖、兵凶戰危，國民黨要做執政黨不想做、做不到的事，成為人民信賴的力量，守護得來不易的經濟與民主成就，以及下一代追求幸福的保衛者，並於和平穩定中，為國際社會繁榮進步貢獻能量，喊話台下支持者投給國民黨，台灣才能安定。

戴錫欽提到，最近常被問到投誰就是支持誰，「我們支持蔣萬安也支持鄭麗文！不必見縫插針！」蔣萬安上任三年來，大巨蛋啟用、捷運工程陸續發包動工，還有舉辦雙城論壇，不論中央如何杯葛，議會國民黨團一定全力支持，維持兩岸可以表達善意和溝通的機會。雖然外界認為反惡罷打出卅二比零，蔣連任應沒問題，但不代表下一場選舉就能穩操勝券，國民黨沒有輕忽的權利，不論市長、議員或里長選舉，市黨部一定會提出最優秀的人選。

關於多席次議員選舉藍白如何合作，戴錫欽說，兩黨主席先前見面時，就已奠定記取去年藍白不合的慘痛教訓，如果民眾黨明年市長選戰願意支持蔣萬安，蔣幫民眾黨站台，會在充分尊重選區議員提名情況下，再釋出善意，國民黨不會過度膨脹，也不會自我矮化，而是評估自身實力，提出符合實際需求且亮眼的名單。

蔣萬安提及，不論時局如何變化，大家始終和國民黨同在，捍衛中華民國，守護民主自由，並指民進黨發動大罷免，司法追殺前主委黃呂錦茹及許多黨內幹部，戴錫欽臨危受命扛下重擔，帶領黨內挺過毫無道理的攻擊，並在推動都更八箭、議會跨黨派支持輝達落腳台北市等，功不可沒。明年選舉沒有鬆懈的本錢，為了國民黨議員、市府團隊及黃呂爭一口氣，奮戰到底，唯有戰戰兢兢、踩穩腳步，才能在每一場戰役中獲勝。

