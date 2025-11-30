提國安修法因應新型態犯罪 王定宇：收錢替中共辦事非言論自由

民進黨立委王定宇。（資料照）

為因應中共新型態犯罪手法，民進黨立委王定宇等人提出「反滲透法」、「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「遊說法」等相關國安修法，28日均已付委待審。王表示，利用台灣的言論自由，用扭曲、帶風向的方式攻擊正常的聲音，這種情況日益嚴重，「收中共的錢替它辦事，這不是言論自由，在法律上應給予處罰。」

王定宇說，本次修法他稱為「國安配套修法」，在既有的法律架構下，為因應新型態犯罪進行的配套修法；例如現役軍人拍影片向解放軍表忠，以往沒有這種犯罪行為，既有法律規範並不明確，甚至國防部竟然還認為這是言論自由的表現，反而質疑有沒有影響到軍事機密、軍事安全，這很荒謬，所以這次他就在草案中增加了7年以下有期徒刑的罰則。

而在言論自由這部分，王定宇指出，目前我們發現中國對台灣的認知作戰日益加劇，當中國有一個中央廚房要推廣、推動他們某一個政治期程，在台灣就會發現有協作者，甚至於會有資訊公司接受委託，大量的「水軍」去帶風向，而這些內容和中共中央黨政軍要推動的政治進程幾乎完全一樣。

王定宇認為，中共此舉等於是利用台灣的開放社會，利用言論自由，卻要消滅台灣的言論自由，用扭曲、帶風向的做法，去攻擊正常的聲音，這在過去其實是都有發生，但最近日益加劇；但他也強調，「我們沒有要限縮任何言論自由，你自己要講什麼是沒有問題的，但如果你收中共的錢辦事，接受中共黨政軍及其附隨組織的委託，我們認為應該在法律上給予處罰，採罰鍰的方式，得連續罰。」

王定宇說，個人的言論自由和收中共的錢說中共的話，這兩個是有差異的，所以才會針對這樣的新型態犯罪訂下規範與罰則，特別在網路時代這樣的犯罪越來越多，「我們聽到的民意是認為應該要有所約束。」

王定宇強調，「我還是期待國家安全和國防是不應該有政黨色彩，我會盡力去和在野黨溝通，國安修法哪裡寫得不好可以談，但是不應該因為黨派不同，就去阻撓國家安全的補強。」

