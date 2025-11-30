向賴總統「咬耳朵」引眾人好奇 蘇治芬親揭真相……

蘇治芬在大合照時向賴清德總統咬耳朵，令人好奇講了什麼。（圖由民眾提供）

賴清德總統（30）日上午前往褒忠聚保宮參拜、贈匾，立委劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬、民進黨秘書長徐國勇及地方黨公職都到場，但在大合照環節蘇走向賴總統前，向他「咬耳朵」，隨後賴總統又轉頭向劉「咬耳朵」，過程全都被拍下，引起好奇。蘇治芬私下透露「咬耳朵」內容是：「請趕快公布提名劉建國選縣長！」

賴總統10天以內兩度南下雲林宮廟參拜祈福並贈匾，被視為2026雲林縣長人選的立委劉建國上回因黨團甲級動員未現身，今天他與蘇治芬、徐國勇陪同總統參拜。但儀式結束後，大合照環節時，蘇治芬突然向賴總統面前輕聲說話，隨後賴總統又轉頭向旁邊的劉建國咬耳朵，令人感到好奇。

請繼續往下閱讀...

蘇治芬私下被追問時透露，只是向賴總統說「請趕快公布提名劉建國選縣長」，而在參拜儀式結束後，劉建國則上了總統座車一起離開前往台大雲林分院虎尾院區動土典禮現場。

劉建國表示，總統有鼓勵他，不過他上總統座車開始，就向總統提議促成台積電進駐褒忠產業科技園區，第二再向總統報告台大雲林分院擴院工程預算不斷上調，中央可以持續給予協助，最後就是希望總統能禁止廚餘養豬。

劉建國在動土典禮結束後又再被問到提名參選之事，他表示相信中央會找出最好人選，讓雲林包括醫療、農業提升，就以今天二期工程擴建動工，對雲林未來各方面發展影響很大。

記者追問其個人參選意願，劉說，他代表民進黨參選本屆雲林縣長結果敗北，他內心很自責，覺得對黨難交代，所以要他直接去向黨中央表達說他要參選意念，坦白說他目前希望做好現在立委身分的工作，與在地議員鄉長代表，把人民希望爭取的案件一起做得更好來回報大家，至於黨提名誰，會尊重賴主席、黨中央及選對會，相信絕對會找出一位可以帶領雲林升級的好人才。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法