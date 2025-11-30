因黃國昌子弟兵退出民眾黨？李有宜：也許還會再見

李有宜說，想趕快回學校完成博士班學業，「未來也許我們還會再相見」。（資料照，翻攝李有宜臉書）

2024新北第二選區三蘆立委參選人、民眾黨發言人李有宜今無預警宣布退黨，令外界聯想恐與民眾黨主席黃國昌旗下的三蘆主任周曉芸表態參選明年議員有關。李有宜下午出面受訪時重申，自己是為從事學術研究才退出民眾黨，並強調感謝三重、蘆洲及五股朋友們的支持，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

李有宜表示，以她個人來說，如果要從事學術研究，需要全心全意、百分之百時間投入時間，希望可以心無旁騖地才會退出民眾黨、黨職。她非常感謝三重、蘆洲及五股朋友們的支持，但自己在能力上也有很多不足之處，要趕快回到學校將博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

媒體追問，未來是否還會繼續經營地方？李有宜坦言，在地方還是有朋友，相關邀約還是願意參加，不過大部分的時間還是會在學校，未來不排除任何可能性，但現階段焦點都會放在學術上面。

針對民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸近日在新北市三重掛上與黃國昌合體的看板，李有宜說，她的退黨與此無關，這是她經過深思熟慮的決定，因為現在她已非民眾黨員，對於民眾黨的事務，就不再多做評論。

至於是否有收到民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲關心？李有宜僅說，民眾黨秘書長周榆修及黨內很多前輩長官都有特別慰留，但她需要心無旁騖地完成學業，所以先暫時退出民眾黨。

