綠提修反滲透法 國民黨團：民進黨就是最大國安炸彈

民進黨立委王定宇等人提出「反滲透法第五條條文修正草案」，明定任何人不得受滲透來源的指示、委託或資助，進行配合統戰工作的宣傳行為，違者處10萬元以上、50萬元以下罰鍰；另民進黨團也批評，「赴中報備」的國安法案，已經被藍白擋下707次。對此，國民黨團書記長羅智強表示，丟失海峽縱深，府院黨引進共諜，民進黨就是最大的國安炸彈。

羅智強重申，國民黨一向主張該有的戰備不能少，但該投資的和平也需要，這才是台灣生存發展、安身立命之所在。國民黨執政時期國防預算一年3千億元，今年民進黨政府送到立法院的總預算當中，國防預算高達9400億元，是國民黨執政時期的三倍；現在還要再增加1.25兆，總額達2.2兆元，這是何其天價的國防預算。

羅智強指出，民進黨執政後國防預算不斷飆高，但只買到「喪權辱國」，買到中共軍機不斷逾越海峽中線，買到中共常態化圍台軍演；這些情況在國民黨執政時期都不會出現。請賴清德總統告訴國人，2.2兆元的國防特別預算，有沒有辦法把中共軍機趕回到海峽中線以西？恢復國民黨執政時期為台灣保住的海峽縱深？

羅智強說，沒有海峽縱深，一旦開戰台灣就是只剩下城鎮戰、焦土戰，青年直接在城鎮中浴血。羅智強特別強調，賴清德總統顯然把兩岸推到兵兇戰危，無法做到保證台灣安全，只能用天價的國防預算麻痺國人，這才是真正的問題核心。

