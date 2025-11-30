黃國昌批「民主假」擋青年投票 卓冠廷譏：清醒再發言

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

總統賴清德明年度將追加1.25兆新台幣國防特別預算，國民黨主席鄭麗文日前批評「玩火」、讓台海變成「火藥庫」；此外，藍白推動「不在籍投票」專法，民進黨團質疑恐產生選務困難、中國滲透等風險，提出「民主假」反制，也被民眾黨主席黃國昌影射阻礙年輕人投票。對此，民進黨今天批評，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

民進黨發言人卓冠廷表示，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從蔡英文前總統到賴清德總統，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但真正不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲的，從頭到尾都是國民黨與民眾黨；為了脫罪甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，這才是破壞民主憲政的鐵證。民進黨政府任內已四度調薪軍公教，賴總統今年初也加薪志願役國軍，而藍白在立院強行增加有違憲之虞的預算，才是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因，國民黨拿可能違憲的立法當提款機、製造假議題攻擊政府，根本不是在照顧國軍。

卓冠廷批評，民眾黨宣稱「民主假」阻礙年輕人投票，更是毫無邏輯，黃國昌剛剛從日本返國，但時差好像不只一小時，急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言。

卓冠廷強調，賴總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作；藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法