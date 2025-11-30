為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    退出民眾黨後加入國民黨參加2026選戰？ 李有宜：不排除！

    2025/11/30 16:58 即時新聞／綜合報導
    李有宜（中）宣布退出民眾黨。（資料照）

    李有宜（中）宣布退出民眾黨。（資料照）

    民眾黨發言人李有宜今天（30日）無預警在臉書宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，並退出民眾黨。下午受訪時被問到是否有可能加入國民黨參加明年的地方選舉，李有宜表示不排除任何可能性。

    2024年曾代表白營投入新北第二選區三蘆立選戰的李友宜，今天突然在臉書發文宣布退黨，名面上雖稱她要全力專注在博士班的學業，但外界揣測可能是現任黨主席黃國昌手下三蘆主任周曉芸表態參選明年議員掀起內鬥有關，因為李有宜去年落選後持續耕耘地方，並早早宣布打算參選三蘆議員。

    綜合媒體報導，今天下午李友宜受訪時聲稱，她若要從事學術研究，本來就需要全心全意、百分之百投入在上面，她是希望能夠心無旁鶩才選擇退出黨務和黨職，她目前在能力上仍有許多不足，需要進修完成博士學位，希望大家能再等等她，也許未來還會「再相見」。

    媒體聽到她說後會有期，追問是否暗示2026有可能投入選戰？未來有沒有可能加入藍營參加選舉？李有宜稱，未來不排除任何可能性，不過現階段她不想想太多，就先專注在學業上。

