民團發動公投廢止憲訴法 王定宇：應服從、支持直接民權

藍白立委推動「公投綁大選」修法於21日三讀通過後，全台掀起申請「自然人憑證」之浪潮，盼連署廢止「憲法訴訟法」、「公職選罷法」的公投案。對此，民進黨立委王定宇認為，這是非常有意義的，民進黨應該要主動協助。他強調，公投的直接民權大於任何代議政治，「我們當然要服從，也應該要全力支持！」

人民作主志工團提出的「憲訴法」公投（9001案），訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年7月底至明年1月底；「選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本（9002案）、廢止罷免連署需附身分證影本（9003案）、偽造假冒個資連署刑責（9004案），連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

而這也是全台首次採電子連署的公投提案，必須申辦「實體」自然人憑證，再透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行公投連署，也因此讓自然人憑證申辦數爆量。

對此，王定宇認為，既然法律案已三讀通過，人民要運用公投法律是民主權利，「我們尊重。」其中，民團提出憲訴法違憲公投，「我覺得非常有意義，我甚至於認為民進黨應主動協助，因為藍白用憲訴法癱瘓憲法法庭，讓國家憲政運作陷入極大困境。」

他強調，透過法律廢掉、癱瘓掉憲政機關，本來就違憲，很遺憾的，某一些大法官不願根本溯源，遲遲不願針對違憲的憲訴法進行相關處理，導致人民擔憂藍白這輛失速列車會毀掉國家整個憲政體制，好像整個五權只剩下一個立法權，其他的權利呢？預算編列、預算審查、法案提出，通通變成單一集權化。

王定宇指出，他支持民團提出的連署，用人民的力量讓憲訴法作廢。他也說，不管是大罷免或過去的「青鳥行動」，這本來就是公民直接民權的展現，面對公民直接民權，政黨和政治人物只是代議士，「我們比他還小，公民的直接民權是大過任何的代議政治，所以公民民權要展現，我們當然要服從。」

他說，對於憲訴法的擔憂，任何關心台灣的人都應該要知道，這是一個很嚴重的事情，「我們應該要全力支持！」

